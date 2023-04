Nový sportovní park má vzniknout v místě bývalého mlýnského náhonu – ve štěrkové propusti pod jezem, kde vodní slalomáři běžně trénují a pořádají závody. Jejich kanál ale nemá nijak ideální parametry.

„Pokud uspějeme s naším projektem, vznikne v Kadani skutečně unikátní trať, kde budou moct trénovat děti od nejmladších po mládež,“ nastínil zástupce oddílu Petr Hoření. „Běžně má náš kanál překážky tvořené kameny a pražci, což je relativně nebezpečné. My ho chceme ale včetně překážek udělat z 3D tiskem zaoblených tvarů, takže bude prostředí mnohem bezpečnější,“ doplnil. Touto technologií mají být tištěné i břehy a mobiliář.

Garantem projektu je Jaroslav Pollert. Bývalý reprezentant v kanoistice a mistr světa ve slalomu na divoké vodě, který učí na Fakultě stavební ČVUT v Praze a jenž designoval olympijské dráhy pro vodní slalom v Riu de Janeiro a Tokiu.

Podle jeho slov má být kanál v Kadani prvním na světě, který vznikne s využitím 3D tištěného betonu. „Navázal jsem už spolupráci se společností Scoolpt, která s tištěným betonem pracuje,“ nastínil Pollert. „Hlavní výhodou této technologie je, že budou překážky oblé a amorfní – budou mít nepravidelné tvary blízké okolní přírodě. Než dráha vznikne, musíme postavit hydraulický model, kde tyto tvary vyzkoumáme, aby vypadaly pěkně a voda přes ně dobře tekla,“ doplnil.

Technologické možnosti si budou tvůrci osahávat až během u procesu. Zatím například není rozhodnuto, jestli bude tisk probíhat přímo na místě, nebo se budou jednotlivé kusy tisknout ve výrobě a následně převážet.

Čekají na dotaci

Oddíl vodního sportu už má zpracovanou veškerou technickou dokumentaci včetně trojrozměrného modelu a požádáno má také o dotaci u Národní sportovní agentury. Ta by měla rozhodnout v průběhu dubna. V případě úspěchu můžou sportovci na projekt získat až 70 procent uznatelných nákladů, zbylou část by zaplatilo město. Jestli však oddíl dotaci nezíská, nezbyde mu než záměr odložit a pokoušet se získat zdroje v dalším kole příští rok. To by však dost zkomplikovalo situaci.

„Povodí Ohře má letos v plánu zrekonstruovat celý jez, k němuž přiléhá i naše štěrková propusť. Jako nejlepší řešení nám tedy vychází, že bychom se v momentě, kdy bude podnik zřizovat staveniště, připojili také my,“ vysvětlil Hoření. „Bylo by to výhodné nejen vzhledem k nákladům, ale také by se do té přírody a řeky zasahovalo jen jednou,“ doplnil.

Podle záměru sportovců by nový moderní vodácký park využívali nejen slalomáři z Kadaně, ale z celého regionu. Užitečný by byl i pro mladé příznivce vodní turistiky, kteří se v něm naučí ovládat loď a jak se chovat v proudu. Půjde o kanál s nižší obtížností, který bude přístupný po celý rok.

Podobný zatím na severu Čech není. Nejbližší umělá slalomová dráha se nachází v Roudnici nad Labem, Brandýse nad Labem či pražské Tróji, ty jsou ale vyšší obtížnosti.

Projekt počítá s úpravou dna a břehů štěrkové propusti, s vybudováním deseti příčných stabilizačních prahů pro instalaci překážek a sloupů pro závěs branek. Úpravy proběhnou v délce štěrkové propusti 170 m, kdy hlavní délka úseku plánované dráhy dosahuje 65 m. Minimální šířka ve dně bude 6 m.