Pomoc, co se nosí. Takový podtitul má Kabelkový veletrh v Kadani, který pořádá nezisková organizace Naděje. Stovky kabelek, které se už jejich majitelkám omrzely, mohou nanovo posloužit jiným ženám a výtěžek navíc pomůže potřebným. Prospěch z něj budou mít lidé s duševním onemocněním a mentálně postižení, žijící v chráněném bydlení v Kadani a Klášterci nad Ohří.

Sběr kabelek už začal. Sběrná místa jsou přímo v kadaňské Naději v ulici J. Švermy, v knihovně na hradě a v její pobočce v Golovinově ulici. „Teprve jsme začali, zatím tedy máme prvních padesát až šedesát kabelek. Rádi bychom, aby se jich sešlo alespoň tisíc,“ přeje si vedoucí sociální pracovnice chráněného bydlení Barbora Hájková.

Sbírka potrvá do 6. prosince. Kabelkový veletrh se pak uskuteční v Kulturním zařízení Orfeum 11. prosince od 14 do 18 hodin.

Výtěžek z prodeje kabelek má posloužit na kulturní vyžití a výlety. „Chceme podpořit volnočasové aktivity. Naši klienti žijí na prahu chudoby, nemají na to, aby jeli na výlet do Prahy a zašli například do muzea. Přitom je velmi důležité začleňovat je do společnosti,“ vysvětlila sociální pracovnice.

Naděje bdí nad dvaceti klienty, kdy polovina žije v chráněných bytech v Kadani a druhá v Klášterci nad Ohří. „Jedná se o osoby s mentálním postižením, duševní nemocí nebo kombinací obojího,“ nastínila vedoucí poboček v obou městech Veronika Kusá. „Přicházejí z psychiatrické léčebny a jsou zvyklí na ústavní léčbu. My jim ale chceme umožnit, aby mohli žít co nejvíce samostatně. Pomáháme jim s rozpočtem, nákupy, vodíme je k lékaři,“ vyjmenovala Kusá.

Dvanáct hodin denně každý den

Pracovníci Naděje jsou klientům nápomocní sedm dní v týdnu, dvanáct hodin denně. V případě potřeby jsou také na telefonu.

Organizace pořádá v Kadani Kabelkový veletrh potřetí. V prvním ročníku shromáždila na tisíc kabelek a z výtěžku 16 tisíc korun pořídila vybavení do zahrady, kterou má pronajatou od fary v ulici Jana Švermy. Především křovinořez, zahradní náčiní a zahradní nábytek. Další ročník byl mírně slabší. Ve sbírce bylo na 700 kabelek a výtěžek dosáhl deseti tisíc korun. Klienti chráněného bydlení díky nim získali vytoužený skleník.

„Bylo by skvělé, kdybychom letos dosáhli podobného výsledku jako v prvním ročníku,“ uvedla vedoucí sociální pracovnice. „Budeme ale rádi za jakýkoli výtěžek,“ dodala.

Naděje vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989 a dnes působí takřka na celém území republiky. Podpora občasných i pravidelných dárců je pro ni zásadní.