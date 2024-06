Lekce jógy budou probíhat po celý červenec a srpen, a to každé úterý od 9.15 hodin. „Ve spolupráci s Domem Salve je chceme nabídnout návštěvníkům koupaliště i hostům ubytovaným v kempu či chatkách," nastínila ředitelka Věra Fryčová. „Každou středu a pátek se navíc mohou těšit od 19 hodin na aqua aerobic. Za pěkného počasí to bude příjemná věc," doplnila.

V závěru června se na hlavní pláž vrátí také houpačka, kterou si velmi žádají rodiče s dětmi. Na stejném místě už tato atrakce byla, odstranila se ale v rámci velké rekonstrukce hlavního vstupu, která byla dokončena loni v létě. Kromě toho, že nová houpačka potěší malé návštěvníky, bude ladit i s nadčasovým designem, který areál jezera po obnově dostal.

„Úplně nový pak bude fotopoint ve vodě, kde připravíme tři sítě či sedadla," nastínila ředitelka. I ten instalují v závěru června.

Příjemnou atmosféru nabídne také restaurace Dřevák v areálu jezera, kde bude po celé prázdniny každý čtvrtek od 19 do 21 hodin hudební produkce na venkovní dřevěné terase.

Město Chomutov do areálu Kamencového jezera v uplynulých letech investovalo desítky milionů korun, díky kterým se kompletně přestavěly dva ze tří vstupů, obnovila se a zvětšila parkoviště před nimi a u hlavního vchodu vyrostla osvěžující fontána ve tvaru této perly Krušných hor.

Přesto zde dlouhodobě zachovávají nízké vstupné. Dospělý zaplatí padesát korun, děti do tří let mají vstup zdarma a děti do 15 let za 40 korun.

