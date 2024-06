Pro tajnou misi se podle důvěryhodného zdroje rozhodly dvě dívky ve věku 10 a 12 let. Z dětského domova odešly jako v každý jiný všední den, aby se dopravily do školy ve městě. Do autobusu ale nenastoupily. Místo toho si to namířily do koňské ohrady ve Vysoké Peci, aby odsud vyvedly jednoho z koní.

U dospělého valacha a poníka se jim to nepodařilo. Nalákaly ale roční hříbě. Starší z dívek na něj nasedla, přestože takto mladé zvíře zdaleka ještě není zralé na to, aby někoho vozilo, a všichni se vypravili směrem k Chomutovu. Ušli více než sedm kilometrů.

Část cesty trojice kráčela podél přivaděče, sestoupila u jirkovské Hřebíkárny a následně se přes sídliště dostala do areálu betonárky Gellner. Tam zaujala jednoho z pracovníků, kterému dívky měly říct, že jedou do Karlových Varů. Byl to právě on, kdo upozornil strážníky, že na koridor míří děti s koněm. Ti skupinu zastavili u zmíněného sjezdu a dostali ji do bezpečí.

S kobylkou neměli příliš práce. Unavené zvíře se nechalo za ohlávku odvést do zooparku, kde se ho přechodně ujali, než si pro něj přijeli majitelé.

Podle chovatelky ze zooparku Kateřiny Duškové hříbě nebylo zraněné. „Bylo ale pěkně vykulené,“ konstatovala s tím, že našlo dočasně azyl v boxu ve stájích.

Nakonec se hříbě v pořádku dostalo domů, jak potvrdila majitelka Markéta Bačíková. „Jsem ráda, že nedošlo k žádnému úrazu ani dopravní nehodě, což na silnici hrozilo. Hříbě do té doby nebylo v rušném provozu," upřesnila.

Do budoucna se ale obává následků. „Nejvíc mě drtí, že může mít trvalé následky pokud jde o pohybový aparát. To hříbě nemá vyzrálé chrupavky a klouby a jedna z dívek na něm jela nejméně ve Vysoké Peci. Bylo to vymazlené hříbě, u kterého jsme neměli jistotu, že ho kobyla vůbec donosí, sami jsme ho odrodili a piplali se s ním, takže jsme ho měli jako dítě. Stálo to spoustu peněz,“ zdůraznila.

K události, ve které hrály roli děti a hříbě, došlo v pondělí 3. června, městská policie o něm ale informovala o dva dny později. Odbor sociálně-právní ochrany nespecifikoval, jak bude v tomto případě dále postupovat, protože je vázán mlčenlivostí. Dětský domov ve Vysoké Peci mezitím přijal vlastní opatření.

„Děvčata mají zákaz vycházek, nebudou se účastnit našeho dne dětí, mají pracovní povinnosti kolem domova a zahrady a čeká je snížená známka z chování ve škole,“ nastínila ředitelka domova Libuše Houdová. Podle jejích slov se jedná o hodné a bezproblémové děti, které mají krátkou zkušenost s péčí o koně díky spolupráci s jinou farmou na Chomutovsku.

„Nebyl to promyšlený trestný čin. Jsou to děti, které nedokázaly domyslet důsledky. Chtěly si zkrátka jen pohrát, postarat se o něj a také na sebe upoutat pozornost, protože o ně jejich rodiny nejeví zájem,“ přiblížila ředitelka. „Je nám to líto a uděláme vše pro to, aby se to neopakovalo,“ ujistila.

