Obžaloba staví na videu, které Grznár natočil v roce 2017 v Plzni. Dodatečně na něm schvaloval zastřelení Roma v Chomutově v květnu téhož roku. Šlo o případ, kdy na sídlišti Písečná Petr Benda zastřelil muž v dodávce, protože před tím najížděl do lidí a aut. Za vraždu nakonec dostal deset let.

Co zaznělo na videu?



„Ňákej cikán najížděl autem do lidí, někoho tam zranil a tak dál. Nějakej člověk se tam proti němu legálně ohradil, vzal legálně drženou devítku, zastřelil ho. Dobrou věc udělal prostě! prohlásil Grznár v záznamu. „A problém je v tom, že česká zkur… ná justice ho bude posílat za katr, vole, docela na raketu. A cikáni chtěj dělat nepokoje a vyhrožujou jeho rodině. Jestli něco udělaj, tak pro ty cikány tam jedu do toho Chomutova! Vyvraždím to!“

Nedlouho po činu Grznár incident drsně okomentoval na videu, které na internetu vidělo několik desítek tisíc lidí. Tím si sportovec z Plzně vysloužil zájem policie. Začala video zkoumat, aniž by někdo podal trestní oznámení, šetření zahájila v rámci úřední povinnosti. Chomutovský soud mu později trestním příkazem vyměřil pokutu 15 tisíc korun, obviněný ale proti tomu podal odpor. Proto došlo na hlavní líčení, první se konalo v úterý 4. srpna.

„Odpor jsme podali, protože jsme pevně přesvědčeni, že se Filip Grznár ničeho závažného nedopustil,“ uvedl obhájce Jan Varga. „Ekonomicky by pro něj bylo výhodnější pokutu zaplatit, jenže on to neudělal,“ dodal.

Přesto se zdál sportovec z vývoje událostí vykolejený.„Jsem v šoku, že to došlo tak daleko a že je člověk obviněn kvůli videu. Nevím, jak to dopadne,“ uvedl Grznár pro Chomutovský deník. Vinen se nadále necítí. „To určitě ne. Bylo to řečeno v nadsázce,“ obhajuje se. Připouští, že podruhé už by podobnou věc neudělal. „Když vidím, jaký to má dopad, můžu říct, že znovu bych do toho nešel. Video jsem stáhl,“ dodal.

Vidina, že by ho drsné vyjádření mohlo dostat za mříže, pro něj není vůbec příjemná. „Neumím si to představit. Jsem profi sportovec, svou tvorbou motivuju sta tisíce lidí a měl bych jít do vězení. Byla by to pro mě velká rána,“ prohlásil.

Obhájce věří, že se podaří prokázat Grznárovu nevinu. „V rámci jeho tvorby je podobných videí na You Tube spousta, jde o výraznou nadsázku,“ uvedl Varga. „Těžko si také představit, že by sportovec, veřejně známá osoba a otec dvou dětí sedl do auta a jel někoho zavraždit,“ uvedl ve spojitosti s jedním z trestných obvinění. Jako neodůvodněné vidí i druhé z nich.



Další líčení je odročeno na říjen.

Kauza střelby na sídlišti, která skončila smrtí, otřásla Chomutovem a nejen jím. K incidentu s fatálními následky došlo 27. května 2017 kolem třetí hodiny ráno. Bylo to poté, co se Petr Benda od matky dozvěděl, že venku jezdí stříbrná dodávka, bourá do zaparkovaných aut a najíždí do lidí na chodníku. Na to popadl svou legálně drženou pistoli, vyběhl před panelák a do řidiče Radka Š. vypálil osm ran. Usmrtil ho na místě.

Radek Š. byl tenkrát pod vlivem alkoholu a marihuany, jak dokázala následná pitva. Údajně se snažil ujet příbuzným, se kterými se pohádal. Podle výpovědi svědků naboural několik aut a přejel nohu jedné ženě.

Protože byl usmrcený muž romské národnosti, zkoumalo se, zda nebyl čin rasově motivovaný. To se ale neprokázalo.