Jirkovští lesníci pátrají po letošním vánočním stromu

Jirkov - Vhodný pěkný strom mohou vybrat sami občané. Stačí dát tip.

Vánoční strom. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Dimír Šťastný

Měl by být krásný, zdravý a přitom vhodný k pokácení. Jirkovští lesáci hledají strom, který by na Vánoce zdobil hlavní náměstí. Pomoci s hledáním mohou i lidé. „Pokud by někdo věděl o vhodné jedli, smrku nebo douglasce, může nám dát tip,“ říká Jaromír Fiala, ředitel Městských lesů Jirkov. Kontakt na něj je 606 602 245.

Pár tipů už radnice měla, ale žádný ze stromů nebylo možné z různých důvodů pokácet.Vánoční strom chtějí lesáci na náměstí přivézt 1. prosince. Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby spojené s programem a ohňostrojem je pak naplánované na úterý 5. prosince.

Tak loni rozsvítili strom v Kadani a Chomutově: