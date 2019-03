Jirkov – V Nových Ervěnicích najdou domov strážníci, učitelé či lékaři.

Dům v ulici Osvobození je dva roky bez obyvatel. Město ho zajistilo před vpády vandalů. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Jak přilákat kantory, zubaře či pečovatelky? Navíc v době, kdy je pracovníků nedostatek a značná část jich mizí za hranicemi? Jirkov to zkusí s pomocí služebních bytů, které vytvoří v domě v ulici Osvobození v Nových Ervěnicích. Nejdříve ale vybydlenou budovu nechá přestavět do důstojné podoby. V průběhu jara město vypíše výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace, stavební práce by mohly začít příští rok.