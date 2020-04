Srdíčko dočasně dopulsovalo. Radní v Jirkově odsouhlasili, že v této školce nebudou vypsané zápisy a mateřinka bude v příštím školním roce uzavřená. Zdůvodňují to špatným technickým stavem 70 let staré budovy a vysokým počtem neobsazených míst v dalších jirkovských mateřinkách. O dalším osudu školky má rozhodnout zastupitelstvo.

„Radní vzali v potaz návrh ředitelky Mateřské školy Jirkov, která řešila stav budovy a investice do ní,“ uvedla místostarostka Dana Jurštaková. Ředitelka napsala v informativní zprávě radním, že akutní je výměna kotlů na vytápění, rekonstrukce elektrorozvodů, sociálních zařízení pro děti, rozvodů vody, zateplení domu a potřebné je i zvětšení podkrovní ložnice i oplocení pozemku. „V současnosti jsou už nutné vyšší investice do oprav,“ upozornila ve zprávě Ivana Šestáková, která stojí v čele všech jirkovských mateřinek.

Roli hraje i skutečnost, že v jirkovských mateřinkách je více než 300 volných míst. Do Srdíčka docházelo 26 dětí, z toho necelá polovina navštěvovala speciální logopedickou třídu. Ta se má kompletně i s učitelkami přesunout do mateřinky Klubíčko. Ostatní děti se nebudou stěhovat jako ucelená třída. „Přemisťování dětí je v kompetenci ředitelky, která se určitě bude snažit vyjít rodičům dětí vstříc. Bude to záležet na jejich dohodě,“ ujistila místostarostka. „Kvalita této školky nespočívala v budově, ale v učitelkách, za kterými děti mohou jít,“ upozornila.

Radní informativní zprávu projednali a souhlasí s uzavřením mateřinky pro příští školní rok. Jestli se po té době znovu rozjede, má ještě rozhodnout zastupitelstvo.

Zpráva o roční pauze, která se může prodloužit natrvalo, zaskočila Terezu Walterovou. „Dcera do Srdíčka dochází. Školku, paní učitelky i zbytek ostatního personálu má velmi ráda od prvního dne. Zpráva o zrušení provozu nás zasáhla nečekaně a nemůžeme se s ní smířit,“ posteskla si. „Možná jsou v ostatních školkách momentálně volná místa, také chápu, že provoz malé školky je dražší, ale město by mělo být rádo, že má školku s individuálním přístupem na vysoké úrovni a s takovým renomé,“ dodala.

Se situací se těžko smiřuje další z matek Simona Šťastná. „Nedostatky, která tato budova má, by se daly řešit jinak než uzavřením školky, jež má historii a je oblíbená rodiči i dětmi,“ uvedla. „A finance? Už minulý týden se ozývali lidé ochotní pomoct nejen fyzicky, ale i finančně. Peníze by se určitě našly, kdyby rada města chtěla,“ připomněla.

Pokud zastupitelé rozhodnou, že se školka neobnoví ani po roce, bude potřeba zvážit, co s prázdnou budovou. Možné varianty jsou dvě: buď pro ni město najde jiné využití, což znamená, že se opravám nevyhne, anebo ji prodá. V poslední době se přitom město spíše snažilo vykupovat domy, aby zabránilo nekalému podnikání. Například přeměně na ubytovny.

O těchto variantách ale radní zatím nejednali. „O tom jsme se ještě vůbec nebavili,“ potvrdila místostarostka Jurštaková. „V tuto chvíli rada města řešila pouze stav budovy školky. Vše ostatní vyplyne z širší diskuse se zastupiteli města,“ uzavřela.