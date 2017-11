Jirkované si „adoptovali“ Aničku a Matyáše, sourozence v nouzi

Jirkov /FOTO/ - Studentům, kteří se ocitli bez pomoci rodičů, organizují lidé pomoc.

„Já si beru odpady, já pojištění za pejska, já přivezu osušky.“ V nabitém sále jirkovské restaurace U sauny si Jirkované rozebírali úkoly, kterých se ujmou, a do sešitu, který mezi nimi koloval, zapisovali své kontakty. S potřebami do bytu, se stěhováním i výmalbou. To vše ve prospěch osmnáctiletých dvojčat Aničky a Matyáše, kteří se náhle ocitli bez pomoci rodičů i bez prostředků. Několik desítek Jirkovanů se tak ochotně ujalo role ochránců a vytvořilo kolem nich bezpečnou bublinu.



„Potřebovali bychom brýle. Já je mám přelepené vteřiňákem, ale Áňa je má špatně změřené a potřebovala by jiné,“ zmínil Matyáš další věc, která „hoří“ a proto ji sourozenci napsali na seznam toho, co potřebují. Hned nato se z davu ozval hlas s tím, že oba vezme k optikovi a uhradí vše potřebné.

Čtení ze seznamu pokračovalo: „Kredit na telefon. Já vím, že je to věc, kterou nechcete slyšet. Ale voláme do práce a také do nemocnice tátovi. Není to nic, za co bychom mohli utrácet,“ vysvětlil středoškolák, který ačkoli chodí teprve do třetího ročníku, musí se sestrou čelit řadě problémů, s nimiž by zápasil i dospělý.

Setkání se uskutečnilo v pondělí 6. listopadu a během týdne už jsou některé z úkolů odškrtnuté. Další ale zbývají a jiné se vynoří časem, proto Jirkovští založili facebookovou skupinu Náhradní mamina Vlastička, kde se členové mohou nadále domlouvat na spolupráci. Pojmenovaná je podle ochránkyně sourozenců, která je zná od dětství a vedle své rodiny se stará i o ně.

Ji i sourozence šokoval zájem Jirkovanů. „Nečekali jsme, že přijde tolik lidí. Anička a Matyáš z toho byli unešení, nemohli uvěřit, že má o ně zájem tolik lidí,“ vylíčila paní Vlasta. „Jako by začali věřit, že to dobře dopadne,“ potěšilo ji.

Nejpalčivějším problémem je pro sourozence bydlení. Žijí totiž v bytě spekulanta s byty, kde měsíční náklady dosahují 11 tisíc. Oba si vedle studia přivydělávají brigádami, ani tak ale nemají šanci každý měsíc shromáždit tolik peněz a ještě vydělat na obživu a poplatky spojené se školou.

Lidé ochotní pomoci

Město Jirkov jim tedy vyšlo vstříc a nabídlo, aby si vybrali některý ze tří právě uvolněných městských bytů. V úvahu by připadal 1+1 v Krušnohorské ulici, bude ale potřebovat větší zásah. A právě s tím hodlají opět pomoci Jirkovští. Ženy se nabídly, že vymalují. Našel se také člověk, který zařídí tu největší proměnu. „Položím lino, zabuduji sprchový kout a záchod, protože ten původní pamatuje éru komunismu, a vyměním linku,“ prozradil Jirkovan Emil Sivák. Ačkoli pracuje jako dělník na šachtě, svůj byt si dokázal přebudovat svépomocí a cítí se i na byt Aničky a Matyáše. „Pustím se do toho, co by udělal každý chlap. Každý táta,“ vysvětlil.

O přidělení bytu bude rada města rozhodovat 20. listopadu. Pokud ho dvojici přiklepne, bude moci nastoupit četa jirkovských dobrovolníků. Stihnout to chce do Vánoc nebo nanejvýš do konce roku.

Anička a Matyáš studují soukromou střední školu v Mostě. Poslední dva roky žili s tatínkem, začátkem září ho ale převezli s těžkými zdravotními komplikacemi do nemocnice. Lékaři doporučili jeho umístění do léčebny dlouhodobě nemocných. Ani matka se o dvojici nemůže postarat, protože byla po těžké nemoci prohlášena za nesvéprávnou. Do dětského domova dvojice nechce jít, protože má svou náhradní rodinu v paní Vlastě a jejích blízkých. Odloučení by nesla velmi těžce.