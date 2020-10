Chodbami chráněné dílny, která nedávno přesídlila do Jirkova, se line příjemná vůně. Ke strohému prostředí s rozlehlými místnostmi se příliš nehodí. Krabice s tisíci barevnými svíčkami ale samy odpovídají na otázku, kde se to aroma, které ze všeho nejvíc připomíná čistotu, bere.

„Máme voňavou práci,“ chválí si majitel chráněné dílny Josef Holák. Zaměstnává v ní ke třiceti pracovníkům v invalidním důchodu. Přesto, že ji má teprve druhým rokem a navíc proplouvá měsíci ovlivněnými epidemií, šlape mu to. „Máme štěstí, že nejsme nemocní, a na základě toho máme i štěstí, že můžeme pracovat,“ konstatoval Holák.

Sedm bodných ran

Sám dobře poznal, jaké to je, když jsou základní jistoty ohrožené. Před devíti lety Jirkovem otřásl případ, kdy 27letého tátu tří dětí, který se zastal lidí na poště u Horníku, pobodal agresivní muž. Tím tátou byl právě Josef Holák. Útočník ho bodl sedmkrát, všechny rány vedl na životně důležité orgány. Tu, která mířila na srdce, zbrzdil jen náraz do žeber. Útok přežil pan Holák jen se štěstím a díky duchapřítomnosti policisty Jaroslava Kotrče. Následovala několikaměsíční rekonvalescence a rodina měla rázem hluboko do kapsy.

„Popravdě řeknu, že tenkrát jsem absolutně nevěděl, co bude zítra. Měl jsem vedle sebe manželku na rodičovské dovolené, děti a místo platu 25 tisíc, které jsem bral jako stavbyvedoucí, jsem najednou dostal šest. To byl mazec!“ připomněl si. „Zvládli jsme to díky rodině a přátelům,“ doplnil.

Tenkrát mu nezištně pomáhal i jeden ze šéfů stavební firmy, pro kterou původně pracoval. Životním paradoxem se ale oba po letech dostali do opačných rolí. Když Holák před dvěma lety zakládal chráněnou dílnu a potřeboval ji vybavit nábytkem, narazil na inzerát, že se rozprodává majetek této firmy v insolvenci. „Byl to pro mě šok a zároveň i zjištění, jak je všechno extrémně pomíjivé. Pomáhal mi ve chvílích, kdy šlo o otázku života a smrti a po sedmi letech jsme byli v obrácené pozici. Kupoval jsem majetek po firmě, která byla v koncích, aby ta má mohla začít. A u garáží mi ho předával právě on,“ prozradil. „Oba jsme tam slzeli, dnes jsme kamarádi a máme spoustu společných aktivit,“ poznamenal.

V chráněné dílně pak zažil lepší i horší chvíle. V současnosti se mu daří. Zaměstnává 27 lidí s handicapem, kteří kompletovali pastelky, lego, na jaře při první vlně koronaviru šili roušky, na zakázku ministerstva vnitra také návleky na boty a nejnověji balí svíčky.

Jen s jedním problémem se potýká průběžně. Souvisí s nedostatkem pracovníků, skutečně ochotných pracovat. „Je problém sehnat kvalitní lidi na práci. Z deseti bývá takový jen jeden, ale ten mi za tu snahu stojí, když vidím, že chce pracovat a baví ho to,“ míní Holák.

„Spousta lidí si myslí, že má zkažený život, protože se mu stalo tohle nebo tamhleto. Pak mi sem do chráněné dílny přijde chlap, který prodělal dětskou mozkovou obrnu, sotva jde, ale chce prostě pracovat,“ obdivuje takovýto přístup. Sám by zřejmě dosáhl na invalidní důchod, kdyby trochu chtěl, hrdost mu to ale nedovolí.

Útočník, který ho před devíti lety pobodal, dostal za pokus o vraždu 7,5 roku. Z vězení vyšel o dva roky dříve. Josefa Holáka a Jaroslava Kotrče, který mu poskytl první pomoc před příjezdem záchranky, dodnes pojí přátelství. „Každý rok mu 17. srpna napíšu esemesku, že mu děkuju za další rok, který tu jsem,“ uzavřel majitel chráněné dílny.