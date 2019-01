Jirkov - Zápisy do školek proběhnou příští týden v úterý a ve středu.

Zápis do mateřské školy. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Roman Nešetřil

Tříleté děti z Jirkova budou mít v úterý 9. a ve středu 10. května svůj velký den. Půjdou k zápisu do mateřských školek pro následující školní rok. Rodiče tam s nimi mohou zajít vždy od 8 do 11 hodin a poté od 12 do 15 hodin.

Zápis je určený pro děti, které dovrší 31. srpna věku nejméně tří let. Rodiče dětí, které ve stejném termínu dovršily pět let, je musí přihlásit k předškolnímu vzdělávání.