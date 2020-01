Město prověří, jaký výhled se naskytne budoucím návštěvníkům. Vyšle kvůli tomu dron.

Zhruba takový výhled čeká na návštěvníky rozhledny. Město si ho takto zmapovalo pomocí dronu před několika lety. Nyní tak učiní znovu, protože stromy od té doby povyrostly. | Foto: Město Jirkov

Úvahy, že by mohla u Jindřišské po více než sto letech opět vyrůst rozhledna, se objevují už nejméně patnáct let. Nově záměr oprášilo město Jirkov, které chce žádat o dotaci. Pokud uspěje, mohli by si výletníci dopřávat výhledy na České středohoří, hřebenovou část Krušných hor, Jirkov a Most možná už v závěru příštího roku.