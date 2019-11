Stále větší oblibu získávají veřejná ohniště a griloviště, kde si lidé mohou opékat buřty, steaky nebo třeba jablka a brambory. Budou i v Jirkově. První ohniště s venkovním posezením zařídilo město poblíž street-workoutového hřiště v Mládežnické ulici, během listopadu přibude v Olejomlýnském parku také griloviště.

Obě sestavy jsou od dodavatele, který si nechá záležet na antivandalském provedení. Jsou ze železobetonových dílců, takže jsou v podstatě nerozbitné a odnést se také nedají, leda by zloděj přijel s těžkou technikou. Součástí veřejného ohniště jsou čtyři lavice a žáruvzdorný odpadkový koš. Topivo si táborníci musí obstarat sami, ať už půjde o brikety či nasbírané suché dříví. Město ale zvažuje, že by po dohodě s lesy občas dodalo menší fůru dřeva na podpal.

Místní už novinku, kterou nechalo město bez větší publicity osadit na sídlišti, zaznamenali a také okomentovali. „Když jsem to viděla na dálku, myslela jsem si, že jde o nějaký stavební materiál, při pohledu z blízka to ale není špatné. Líbí se mi jednoduchost a funkcionalismus,“ zhodnotila Martina Trnečková. „Je to z betonu a co jiného také, když s námi na sídlištích žije taková sebranka. Aspoň to vydrží,“ řekla. Vzhled sestavy se naopak nezdá Jaroslavě Tesárkové. „Proboha a tohle že má připomínat ohniště? No spíše talíř na věčný oheň u krematoria,“ rýpla si na sociálních sítích.

„Naopak se to na sídliště hodí,“ oponovala Eva Bláhová. „Velice pěkné. Jen jsem zvědavá, který hňup to hned posprejuje, aby to bylo barevné,“ strachuje se.

Místo grilování před domem

Nápad zřídit veřejné ohniště vznikl ve městě před rokem, když vedení zvažovalo, jestli zavést po vzoru Klášterce vyhlášku zakazující grilování před domy. Mělo totiž několik nepříjemných zkušeností s obyvateli v Ervěnicích a přípravami jídla na ulici. „Když ale chcete zavést vyhlášku, která zakazuje grilování na veřejném prostranství, měli byste mít pro lidi nějakou alternativu,“ uvedla místostarostka Dana Jurštaková. „Proto jsme uvažovali o třech až čtyřech místech, kde bychom zařídili veřejná ohniště,“ dodala. Letošní rozpočet počítal se dvěma, nakonec ale vzniklo jedno a v Olejomlýnském parku přibude griloviště, které si místní přáli v participativním rozpočtu. Bude od stejné firmy a v podobném provedení, jen beton má být tentokrát doplněný o dřevěné prvky.

I když prvotním impulzem byla vyhlídka na zavedení omezující vyhlášky, zatím se k ní město nechystá. „Stížnosti ustaly, takže zatím není důvod. Kdyby se ale situace změnila, budeme na ni připraveni,“ poznamenala místostarostka.

Veřejné ohniště pro město vyrobila společnost Cityzen living, stálo 330 korun.