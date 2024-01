/FOTO, VIDEO/ Na mnoha místech oprýskaná a rozbitá fasáda, odfouklý a nevzhledný nátěr. Chlouba Jirkova, její exteriér, není v nejlepší kondici. Už brzy ale dostane nový kabát za téměř 23 milionů korun. Lešení se u Červeného Hrádku objeví už v březnu a zůstane tam až do října. Kompletní renovace fasády má také napravit nevhodně zvolený postup při opravě na přelomu 80. a 90. let. A barva? Podobná jako dosud, zámek bude do okrova.

Zámek Červený Hrádek dostane novou fasádu za miliony. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

„Rekonstrukce fasády zámku Červený Hrádek se týká všech čtyř stěn budovy, začne se čelní stranou s venkovním schodištěm,” informoval tiskový mluvčí jirkovské radnice Vladimír Vacula.

Kompletní renovaci provede společnost Vobas, která má s opravami památek zkušenosti. „Práce se zahájí v březnu a potrvají do října. Náklady se předpokládají přes 22,6 milionu korun,“ pokračoval mluvčí.

Při renovaci se mají odstraňovat staré nátěry, rozsáhle opravovat se budou vnější omítky, vyměňovat okapy a hromosvod. Provádět se také budou restaurátorské práce. Dělníci pak dají zámku nový nátěr. „Barva nové fasády zůstane přibližně stejná, tedy do okrova,“ uvedl Vacula.

Omítka památky je nyní na mnoha místech poškozená, nevzhledná.

Červený Hrádek Barokní zámek vyrostl v letech 1655 až 1675, nyní slouží prohlídkám, kulturním a společenským akcím a také jako hotel, restaurace a wellness. Stojí v místě, kde se původně nacházel hrad Borek.

Naposledy se fasáda zámku opravovala před více než čtvrt stoletím. Tehdy zvolené barvy a postup ale nebyl pro památku úplně vhodný. Také proto jsou nyní problémy. „Odborníci vypracovali pro město technickou zprávu. V ní označili použití materiálů při předchozí opravě fasády v 80. – 90. letech minulého století za problematické,“ sdělilo město.

„Jako fasádní barva byl tehdy podle nich zvolen nevhodný materiál na bázi akrylátu. Stejně nevhodně se řešily omítky na bázi portlandského cementu ve vysokém poměru. Nápravou má být odstranění akrylátových nátěrů. Vnější povrch fasády bude tvořit vápenná omítka s vrchním silikátovým nátěrem,“ napsalo v tiskové zprávě.

Deník oslovil také lidi v Jirkově, co si o rekonstrukci myslí. Názory jsou různorodé. „Za 23 milionů? Myslím, že to mohlo ještě určitě počkat, že to není taková katastrofa. A ty peníze použít jinde, kde jsou více potřeba,“ řekl například Lukáš Mikeska. Většina Deníkem oslovených ale renovaci památky vítá. „Jsem určitě pro. Super. Je to symbol Jirkova a jistě by měl vypadat dobře,“ svěřila se Lucie Štěpánová. „Obnovu si zdi už zasloužily. Jsem ráda, že bude zámek vypadat dobře. Je to sice hodně peněz, ale zadarmo to nikdo neudělá,“ uvedla také Jana Kuřimská. Část lidí navrhovalo, aby fasáda byla červená, podle jména zámku, to radnice nevyslyšela.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová