Dodavatele už město vybralo. Do výběrového řízení se původně přihlásili tři uchazeči, zvítězila mostecká společnost Vobas, která nabídla nejnižší cenu, a to 18,7 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Firma má s rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů zkušenost, pracovala například na zámku v Litvínově, opravě kapliček Křížové cesty v Mostě nebo rekonstrukci muzea v Teplicích.

Do práce se stavebníci dají už v září. Jako první půjde na řadu západní stěna s vjezdem, protože je v nejhorším stavu. O mnoho lépe ale nevypadají ani další zámecká křídla. Zásadní podíl na tom měla poslední obnova fasády na přelomu 80. a 90. let.

„Jako fasádní barva byl zvolen zcela nevhodný materiál na bázi akrylátu,” přiblížili inženýři společnosti Saffron Universe v technické zprávě vypracované pro město. Ti připomínkovali také samotné omítky s vysokým podílem cementu. „Jeho přítomnost sice zvyšuje pevnost, avšak současně snižuje prodyšnost omítek,” doplnili. Důsledkem toho je, že jakmile se pod cementovou vrstvou nahromadí vodní páry, vrstva se odtrhne a omítka se plošně ničí. Tyto nátěry stavebníci odstraní a stejně tak i omítku, která je popraskaná, zasolená nebo jinak poškozená.

Pořadí, v jakém se bude pracovat na dalších křídlech zámku, zatím není dané. „Začneme zadní stěnou a jakmile bude dokončený restaurátorský průzkum, ze kterého vzejde podrobný návrh na restaurátorské zásahy, určíme další postup prací,” uvedl vedoucí odboru investic Milan Reiner. „Předem je jasný materiál a také barevnost fasády. Ta zůstane přibližně stejná jako dosud, tedy do okrova,” dodal s tím, že materiál i barevnost určili památkáři na základě odborného zhodnocení.

Veškeré práce mají být dokončené nejpozději v říjnu příštího roku. „Myslím si, že se výsledek bude lidem líbit. Určitě bude obnova fasády zdařilejší než po zásahu v 90. letech,” věří starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková.

Původně vedení města plánovalo, že opravy rozfázuje tak, aby byla každý rok opravená fasáda jednoho křídla. Bylo to kvůli vysokým finančním nákladům, které by se tak rozvrhly do čtyř let. Nakonec se ale rozhodlo pro jednu velkou investiční akci.

Jakmile bude obnova fasád ukončená, chce se město věnovat také dalším úpravám zámku. „Určitě chceme vybudovat nové sociální zázemí vedle restaurace, už zpracováváme projekt,” nastínila starostka. „Následovat budou některé menší věci jako obnova recepce, která by si zasloužila nový nábytek, a také vylepšení venkovního bazénku. Rádi bychom ho přikryli dřevěnou terasou, aby měli lidé z výšky hezký výhled,” doplnila.

Červený Hrádek



Raně barokní zámek z let 1655 až 1675 dnes slouží prohlídkám, kulturním a společenským akcím a také jako hotel, restaurace a wellness. Stojí v místě, kde se původně nacházel hrad Borek. Návštěvníci oceňují zámecké komnaty s mnoha historicky cennými uměleckými předměty a zvláště pak obnovený rytířský sál. Otevřená pro ně bývá barokní kaple sv. Jana Křtitele a součástí prohlídkových okruhů je například nově otevřená růžová koupelna, hudební salonek a zámecká knihovna, která byla prohlášena jako národní kulturní památka.