Ti se zároveň rozloučili se svou třídní učitelkou, která je učila od první třídy a od září bude mít na starosti novopečené prvňáky. Jim se otevírá druhý stupeň.

Z ruky do ruky šly květiny, sladké dárky a vysvědčení. Vše bylo provázené smíchem, slzami a objetími. „Nevzpomínejte na nás ve zlém,“ požádala žáky jejich učitelka Magdalena Nováková s dvojicí pedagogických asistentek. „Když jsem vás učila dva roky, říkala jsem si úplně zoufalá, že to zabalím a půjdu pracovat do Lidlu. Že třídu jako vy nedám, že na to nemám,“ přiznala bez příkras. „Ve třetí třídě to ale pozvolna přešlo, o to víc se mi od vás nechce,“ dodala už v slzách.

Dojatí byli i žáci, kteří své kantorce věnovali speciální tričko a báseň. „Milá paní učitelko, loučíme se neradi. Děkujeme za znalosti a také za rady,“ stálo v jejím úvodu. Poklonu jí složila také zástupkyně rodičů dětí, a to obrazně i doslova.