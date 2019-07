Na zámeckém rybníku poplují lodičky, v Olejomlýnském parku bude možné grilovat a před domovem důchodců vyroste venkovní posilovna. Nejen tyto nápady promění město Jirkov ve skutečnost. V rámci „tréninkového“ participativního rozpočtu s názvem Jirkov sobě jich naplní šest za rovný milion korun. Hotové mají být do konce listopadu.

Jednotlivé návrhy směly dosahovat nejvýše 400 tisíc korun. Navrhovatelé ale byli skromnější, proto se do finále vešly všechny. Nejvíce podpory získal od veřejnosti venkovní rehabilitační koutek pro seniory. Sedm posilovacích strojů přibude v areálu Městského ústavu sociálních služeb na Mládežnické, kde poslouží nejen klientům, ale i dalším návštěvníkům. Návrh byl ze všech šesti tím nejnákladnějším, včetně terénních úprav dosáhne na hraničních 400 tisíc.

Druhým nejpodporovanějším návrhem bylo pořízení dvou automatických externích defibrilátorů, tedy přístrojů, s jejichž pomocí mohou zachránit život v prvních kritických minutách i lidé s minimální zdravotnickou průpravou.

O takzvaná „áédéčka“ v Jirkově stál Martin Janoš. Pracuje jako podnikový hasič na pražském letišti a ví, co defibrilátory umí. „Loni je u nás zavedli na všech terminálech, aby byly přístupné i civilistům. Jednou byl vyhlášený poplach, kdy šlo o zástavu srdce. První pomoc poskytli policisté, tedy ze záchranářského hlediska laici. Když jsme dorazili, pacientovi už bylo možné nahmatat puls,“ ocenil rychlost a účinnost přístroje Janoš.

V Jirkově by nejraději viděl pět až deset defibrilátorů. „Zatím jsem rád, že tu budou alespoň dva,“ dodal. Jeden nechá město umístit do infocentra, druhý do Olejomlýnského parku.

Díky dalším návrhům přibudou lodičky na zámeckém rybníku, naučná stezka bosou nohou v zahradě Kludského vily, veřejné místo pro grilování spolu s posezením v Olejomlýnském parku a tři makety dopravního policisty, které přispějí ke zklidnění dopravy. Vše za celkem milion korun. Veškeré projekty mají být z nařízení radních hotové do konce listopadu.

Odzkoušeno. Jede se dál?

Letos vyhlásilo vedení města jen obdobu participativního rozpočtu, protože nemělo po volbách dostatek času na přípravu. Chtělo také prověřit, jestli se najde dost lidí s chutí spolurozhodovat o veřejném prostoru. V příštím roce už by mohl být spuštěný naostro.

„Participativní rozpočet bychom rádi zakomponovali do rozpočtu na příští rok,“ potvrdila starostka Darina Kováčová (ANO).

„Ten se připravuje nyní, ale definitivní slovo budou mít zastupitelé v prosinci,“ dodala s tím, že nově budou mít Jirkované možnost hlasovat o projektech přes aplikaci Mobilní rozhlas. Město ji chce zavést po prázdninách.