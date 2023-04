Kauza se týká bývalé úřednice Zity Kamišové, která město zažalovala pro údajně neoprávněnou výpověď a jako mimosoudní vyrovnání navrhla částku převyšující 900 tisíc korun. Nově pak požadavek zvýšila na 1,346 milionu korun.

Už když loni padl původní návrh, zastupitelé raději rozhodli, aby soud běžel dál. Město zastupuje právní zástupkyně Veronika Loužecká Beerová. Ta požádala předsedkyni senátu, aby předestřela předběžný návrh soudu a město mohlo zhodnotit své šance na úspěch.

“Soudkyně avizovala, že za ní je věc jasná – nedošlo k žádnému ukončení pracovně právního poměru s paní Kamišovou a de facto je žaloba oprávněná,” uvedla Beerová. “Obě strany vyzvala, aby se domluvily,” informovala právnička na zasedání zastupitelstva ve středu 26. dubna.

Žalobkyně to ale městu neusnadnila a naopak přitlačila na pilu. Zvýšila požadavek o celou polovinu na zmíněných 1,346 milionu. Jedná se o náhradu platu, která může s každým dalším měsícem růst. Přesto zastupitelé rozhodli, že peníze nevyplatí. I kdyby soud rozhodl v neprospěch Jirkova, město by se odvolalo. V případě, že by neuspělo ani poté, podle právničky může v dalším řízení požadavek Kamišové podstatně snížit.

"Drobná" chyba

Kamišová vyhrála v říjnu 2019 výběrové řízení na pozici vedoucí nově vzniklého odboru kanceláře úřadu. Jmenovaná byla dekretem. Už po šesti měsících ji ale úřad se souhlasem radních z funkce vypověděl. Bylo to pro neuspokojivé výsledky a s odvoláním na zkušební dobu. Úřednice ale oznámení odmítla převzít a následně upozornila, že je jmenovací dekret podle právní praxe pouze jednostranný projev vůle města. To znamená, že ačkoli na něm byla uvedená zkušební lhůta, nebyla sjednaná oběma stranami. Pro tyto účely by musela existovat samostatná listina.

Celá kauza tak stojí na zdánlivě drobné administrativní chybě při přijetí pracovníka, která má ovšem vážnou dohru.

Žalobkyně žádá vysokou částku s odůvodněním, že odpovídá způsobu, jakým byl pracovní poměr ukončený, a že si poté nebyla schopná najít odpovídající práci.

Podle Beerové si však Kamišová po odchodu z úřadu založila vlastní firmu a nadále pracovala i ve společnosti, v níž působila také během svého zaměstnání v úřadu.

Kdo za to zaplatí?

Zastupitelé se na zasedání zajímali, jaké následky mohou očekávat, ať už dají hlas smírnému řešení nebo podpoří pokračující soudní řízení. Chtěli také vědět, kdo celou věc způsobil a bude odpovídat za škodu, a zda je schopná to určit škodní komise úřadu. To zpochybnila starostka Dana Havlátková Jurštaková (ODS).

“Myslím, že škodní komise není schopná rozhodnout, čí je to vina. Jestli bychom to měli řešit, tak tvrdím, že je to na trestní oznámení. Ať určí soud, kdo škodu způsobil, jestli rada, personální nebo někdo další,” uvedla.

Jirkov už podobné kauze čelil. Své výpovědi napadli jako neoprávněné také dva bývalí strážníci, kteří museli odejít pro nadbytečnost v situaci, kdy měla městská policie podstav. Město jim před rokem a půl vyplatilo celkem 732 tisíc korun, aby se vyhnulo soudu s nepředvídatelným výsledkem.