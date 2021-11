Do průmyslové zóny na pomezí Vrskmaně a Jirkova přivádí Panattoni, coby developer průmyslových ploch, nového výrobce. Tím je německá firma Jungheinrich specializovaná na vysokozdvižné vozíky. Výrobu chce odstartovat v roce 2023.

Do nového závodu plánuje přemístit výrobu retraků, které se dokážou pohybovat i ve velmi úzkých uličkách. Navíc se jedná o světově první vysokozdvižné vozíky s výsuvným sloupem s plně integrovanou lithium-iontovou baterií. V průmyslové zóně Panattoni Park Chomutov North chce společnost zakotvit díky poloze v centru Evropy, s čímž souvisí výborné logistické spojení.

„V Chomutově vzniká jedenáctý závod Jungheinrich a jeden z nejmodernějších závodů na vysokozdvižné vozíky na světě. To nám pomůže k udržitelnému a ziskovému růstu a dlouhodobému zvýšení konkurenceschopnosti,“ uvedla Sabine Neuss, členka představenstva společnosti pro oblast techniky.

Nová budova se bude rozkládat na ploše 37 tisíc metrů čtverečních, přičemž má investice včetně technologií přesáhnout 2,5 miliardy korun. Stavba na klíč se podle plánu rozjede v příštím roce a rok nato odstartuje výroba. Předběžně se počítá s přijetím přibližně 350 kvalifikovaných pracovníků.

Retraky německého výrobce Jungheinrich.Zdroj: Jungheinrich

Kvůli výstavbě zmizí remízek. Nájemce a developer ale zajistí náhradní výsadbu stromů a keřů na ploše půl druhého hektaru. Půjde o původní druhy. Novou zeleň doplní tůňky, luční porosty a ptačí budky.

V území se dlouhodobě počítalo s průmyslovým využitím, Vrskmaň kvůli tomu změnila územní plán. „Požadovali jsme ovšem, aby tam nebyly jen skladovací prostory, ale nějaký typ výroby,“ uvedl starosta Vrskmaně Václav Hora. „Kvituji, že sem míří společnost Jungheinrich. V roce 2023, kdy se má zdejší výroba rozjet, přijde období omezování pracovních činností na Dole Československé armády, a tak by kvalifikované pracovní síly mohly přejít sem,“ představuje si.

Vedení města Jirkova oceňuje, že přibydou nová pracovní místa i fakt, že do zóny míří solidní společnost s budoucností. „Mluvili jsme o tom od roku 2018, bylo to věčné téma. Jsme rádi, že se věc podařilo dovést do konce a přichází k nám zavedená německá firma. Nikdo pochybný, kdo by se za deset let přesouval jinam,“ ocenila starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO).

Pro Vrskmaň a Jirkov výstavba nového výrobního závodu znamená také budoucí příjmy do rozpočtu prostřednictvím daně z nemovitosti.