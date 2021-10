Město Jirkov vyplatí dvěma bývalým strážníkům celkem 732 tisíc korun jako mimosoudní vyrovnání. Chce se tak vyhnout táhlému soudnímu sporu kvůli neplatnosti výpovědí, který by mohl vyjít na téměř dva a půl milionu korun, kdyby dopadl v jeho neprospěch. Opoziční zastupitelé žádají, aby se označil a potrestal viník.

Výpověď pro nadbytečnost dostala strážnice a dříve i ředitelka městské policie Marta Bendová v srpnu 2018, v prosinci ji následoval také kolega Jaromír Mikulecký. Z pohledu zákoníku práce měla být protiprávní, protože nesplnila zákonné podmínky, například nebyla oznámená reorganizace. Strážníci ji navíc dostali v době, kdy se jejich pracoviště potýkalo s podstavem. S jejich propuštěním nesouhlasila ani odborová organizace. Oba následně podali žalobu a požadovali, aby jim město vynahradilo ušlé výdělky od momentu propuštění do letošního září v celkové výši 2,3 milionu korun. Redakce Deníku Bendovou zprostředkovaně oslovila, vzkázala ale, že nemá zájem se vyjadřovat do tisku.

Město původně počítalo se soudem, od případu ale utíkali právníci. „Měli jsme problém, že nás nikdo nechtěl zastupovat, což pro nás bylo první varování. České soudy navíc často dávají za pravdu zaměstnancům, viděli jsme to na 99 procent tak, že případ pro nás nedopadne dobře a s ohledem na to jsme začali jednat,“ uvedla starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO).

Protože město nemělo možnost využít právníka, vyslalo k soudu vedoucí odboru kanceláře úřadu Lucii Šimoňákovou. Té se podařilo původně požadovanou sumu stlačit. „Částka přesto zohledňuje skutečnosti, že oběma vznikla nějaká morální újma. Započítáno bylo, že po určitou dobu zůstali bez práce. Když nastoupili do nového zaměstnání, měli nižší příjem a musí teď dojíždět do jiného okresu. Součástí jsou i výdaje za jejich právníky ve výši zhruba 30 tisíc korun,“ nastínila Šimoňáková.

Na mimořádně svolaném zasedání pak zastupitelé většinou svých hlasů mimosoudní vyrovnání schválili. Finance město uvolní z fondu rozvoje a rezerv. Výhrady měla především opoziční Strana svobodných občanů. „Problém je v tom, že někdo pochybil a město za to má zaplatit více než 700 tisíc,“ vadí zastupiteli Pavlu Duchanovi, který by si naopak přál, aby soud došel k jasnému závěru, jestli město na vině je, nebo není. „Konkrétní viníci by pak měli nést svou odpovědnost v občanskoprávním sporu,“ míní.

Podle starostky je uplatnění náhrady škody dalším cílem města. „Asi ale nebude jednoduché jednoznačně určit všechny viníky a jaký je podíl jejich viny,“ podotkla.

Strážníci byli propuštění ještě za bývalého vedení města. Návrhy na podání výpovědi dával současný ředitel Městské policie Jirkov Martin Řehůřek, k podpisu je předkládal tehdejšímu starostovi Radku Štejnarovi (ČSSD), jakožto veliteli policie. Ten je členem zastupitelstva i v současnosti.

Město čeká ještě další mimosoudní vyjednávání, a to v případě žaloby pro neoprávněnou výpověď bývalé vedoucí kanceláře úřadu Zitě Kamišové. Propuštěná byla loni. Termín je předběžně domluvený na listopad.