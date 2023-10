/VIZUALIZACE/ Ve dvacetitisícovém městě chybí. Sportovci musí dojíždět do okolních měst, dlouhá léta o ní snili. Teď se snad v Jirkově dočkají. Nové sportovní hale s předpokládanými náklady 153 milionů korun dali zelenou zastupitelé, výraznou část má pokrýt dotace. Vyrůst by ale měla i v případě, že ji město nedostane. Stavět se má začít v příštím roce, hotovo pak má být v roce 2025. A kde? U 3. základní školy v Nerudově ulici.

Vizualizace budoucí sportovní haly v Jirkově. | Foto: se svolením MÚ Jirkov

„Členská sportovní základna je v Jirkově skutečně velká, tak proč jí nevytvořit ty nejlepší podmínky? Myslíme si, že naše město si takovéto zařízení zaslouží. Máme na stole hotový projekt krásné sportovní haly. Jen jsme čekali na vhodný dotační titul, aby její výstavba mohla začít,“ uvedla starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková. Podle ní by halu v budoucnu mohla využívat ke sportování také veřejnost, pořádat by se tam mohly i různé kulturní akce.

Plán na výstavbu sportovní haly vítá také většina Deníkem oslovených lidí v Jirkově. „Sportovci si to určitě zaslouží. Musí často jezdit do okolí, pronajímat si tam haly, tělocvičny nestačí. Každé nové sportoviště ve městě je dobré,“ je rád Pavel Bizoň. „Halu má každé město. Tady rozhodně chyběla. Kluby tu budou moct hrát zápasy, trénovat, sportovci by nemuseli jinam,“ říká také Lukáš Murín. Najdou se ale ovšem také kritici. „Je to poměrně nákladná stavba a haly v okolí jsou dost blízko. Je to dost peněz a ty jsou hodně potřeba i jinde. Bude také hodně nákladný provoz a snad nebude Jirkov moc doplácet každý rok, snad bude využitá. Nejsem proti sportu, ale radši bych ty peníze použil jinak,“ svěřil se Lubomír Palát.

Jirkovští zastupitelé stavbu haly zařadili na svém posledním zasedání do rozpočtu města. Souhlasili tak s jejím vybudováním. Aktuálně bude město žádat o dotaci, která by měla pokrýt značnou část nákladů. O dotaci je nutné požádat do konce října, radnice také vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané celkové náklady činí 153 miliónů korun.

Nová hala má stát na prostranství u 3. základní školy v Nerudově ulici. Součástí multifunkčního objektu má být také tribuna pro 395 diváků. Do prostorných šaten se pak má vejít až 160 sportovců, samozřejmostí je recepce a občerstvení. Vzniknout má také parkoviště pro 51 aut a další místa pro 2 autobusy.

Radnice v Jirkově věří, že dotaci město získá. V jejích podmínkách je, že výstavba bude hotova do dvou let. Stavět by se tak mělo začít v roce 2024, hotovo by mělo být v roce 2025.

Podle radnice by ale hala měla začít vznikat i v případě, pokud by město dotaci nezískalo, zafinancovalo by ji prý ze svého rozpočtu. Také podle zastupitelů město halu potřebuje. Sportovci podle svých vyjádření často řeší, kde trénovat nebo uspořádat turnaj. Pronajímat si musí haly v okolí. Prostory, které jsou v současnosti k dispozici, jsou nedostačující.

