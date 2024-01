Žalobkyně, která trvá na tom, že by měla být nadále zaměstnávaná podle smlouvy nebo zařazená na jinou odpovídající práci, prostřednictvím svého právníka žádala o mimosoudní vyrovnání. To se rovnalo násobku ušlých platů a v dubnu loňského roku dosahovalo 1,3 milionu korun. Tuto částku však město odmítlo zaplatit. Úřednici propustilo pro údajně neuspokojivé výsledky a nárok žalobkyně neuznává ani z části. Zastupitelé rozhodli, aby řízení pokračovalo, přestože je tu riziko, že požadovaná částka s každým dalším měsícem poroste.

Případ se vztahuje k takřka čtyři roky staré události. Město tehdy vypovědělo z funkce vedoucí nově zřízeného odboru Zitu Kamišovou s odůvodněním, že je to v rámci šestiměsíční zkušební lhůty. Podle ní však nebyla žádná zkušební lhůta sjednaná a oboustranně podepsaná. Do funkce byla jmenovaná dekretem.

Soudní řízení pokračovalo v pondělí 8. ledna výslechy. Jako první před soudem vypovídala bývalá starostka města Jirkova Darina Komínková, dříve Kováčová. Jak tvrdila, s novou vedoucí o zkušební lhůtě jednala a ta o ní dobře věděla. „Všude prohlašovala, že až jí skončí zkušební doba, pořádně se v rámci svého působení vrhne na změny,“ vypověděla.

Zároveň však připustila, že souhlas Kamišové se zkušební lhůtou nikde nebyl zaznamenaný. Soud také zajímalo, proč se do zápisu z rady města nedostala informace, že radní o zkušební lhůtě úřednice jednali. Správnost zápisu měla zkontrolovat starostka, místostarostka, tajemnice a nejspíš i ověřovatel zápisu. Nikdo však nedostatek neodhalil. „Asi to v tu chvíli nikomu nedošlo. Všichni ale věděli, že to bude ve jmenovacím dekretu,“ vypověděla dále Komínková.

Jako svědek byla předvolaná personalistka Ivana Němečková, která na úřadě v této pozici pracuje už více než třicet let. Připravovala výběrové řízení, byla součástí výběrové komise a psala jmenovací dekret. Jak vyšlo najevo, první dekret však musel být zničený, protože ho personalistka vystavila chybně. Scházel v něm manažerský titul. Jak podotkl právní zástupce žalobkyně, správně však nebyl vyhotovený ani další dokument.

Na otázky, proč personalistka nevypracovala třetí, který by byl správný, a nevyžádala si souhlas úřednice se zkušební lhůtou, odpověděla „nevím“ a „byla to chyba“. Hovořila o vypjaté situaci v souvislosti s několika výběrovými řízení a vznikem nového odboru v té době.

Další řízení předsedkyně senátu naplánovala na březen, kdy má být předvolána tajemnice jirkovského úřadu.

Pro žalující stranu bylo překvapivé, že se město odmítlo domluvit mimosoudně. Toto řešení navrhoval jako nejvhodnější i soud. Žalobkyně to ale Jirkovu neusnadnila. Původně žádala zhruba 900 tisíc korun, v době kdy se město rozhodovalo však přitlačila na pilu a požadavek zvýšila na 1,3 milionu korun. Zastupitelé tak rozhodli, že peníze nevyplatí. I kdyby soud rozhodl v neprospěch města, to by se následně odvolalo. V případě, že by neuspělo, může soud podle právničky v dalším řízení požadavek žalobkyně podstatně snížit.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová