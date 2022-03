„Dnes se budeme věnovat písmenům m, l, s, p, t. Skaží. M jako…?“ obrací se učitelka na školačku a částečně si při tom pomáhá ruštinou. „Moloko,“ odpovídá asi osmiletá dívka. „Ano, mléko,“ jemně poopraví učitelka. Třída, ve které sedí šest ukrajinských dětí od šesti do jedenácti let, si zkouší vybavit další česká slova. Muchomůrka, míč, motýl. Hodina pokračuje čtením v českém slabikáři.

Základní škola Krušnohorská v Jirkově nově vzdělává 26 dětí válečných uprchlíků od šesti do sedmnácti let. Narychlo pro ně vytvořila koncept, který má pomoct s jejich postupným začleněním. Vytvořila dvě malotřídky pro první a druhý stupeň, snaží se je učit z ukrajinských učebnic stažených z internetu a s pomocí ukrajinské učitelky. Zároveň pro ně zavedla hodinu českého jazyka denně, aby si zvykaly na novou řeč a později je bylo možné zařadit do běžných tříd.

„Napadlo mě, že bychom to mohli zkusit takto a v pondělí jsme na to najeli,“ zkonstatoval ředitel školy Martin Reihs. „Čím dříve válka na Ukrajině skončí, tím více dětí se vrátí zpět a nemá cenu je dávat do českých tříd. Na druhou stranu, pokud už teď víme, že chce rodina využít vízum v plném rozsahu, tedy minimálně na rok, pak se vyplatí dítě integrovat do běžné třídy,“ míní.

Škola už zapojila jednu učitelku z Ukrajiny. Také válečnou uprchlici, která tímto získává práci. O další usiluje pro druhý stupeň. Jen bude potřeba vyřešit jejich příjem. Hodiny českého jazyka dětem dávají češtinářky ve svém volném čase.

„Procházím s dětmi český slabikář, jako bych učila naše prvňáčky. Kopíruji si materiály stažené z internetu. Vše dělám na koleni,“ říká ke stylu výuky češtinářka Magda Nováková. „Mluvím na ně převážně česky a když vidím, že mi nerozumí, zkouším ruštinu. Učení s nimi jde dobře, jsou ohromně vstřícní. Opravdu zlatí,“ ocenila učitelka. Když porozumění vázne, zasahuje rodilá mluvčí v roli asistentky pedagoga.

Dvacet další týden

Začátkem dalšího týdne by na školu mělo zamířit dalších dvacet ukrajinských žáků. Mladší zařadí do malotřídek, starší na městské gymnázium, které ke škole patří. Podle ředitele už tam dochází šest studentů včetně žáků starších patnácti let, které v ukrajinském vzdělávacím systému navštěvují desátou a jedenáctou třídu. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a shání ukrajinského psychologa.

Ačkoli ředitel jasně stanovil cíle, situaci vnímá jako nepřehlednou. „Vaříme z vody a na rovinu říkám, je to strašný chaos. Každý den mi chodí stovky zpráv a já nejsem schopen dávat vše do souvislosti s platnou legislativou a metodickými doporučeními z ministerstva,“ podotkl Reihs. „Vše ale děláme s nejlepším vědomím a svědomím, abychom těm lidem usnadnili pobyt,“ dodal.

Zpěvem na pomoc Ukrajině: Chomutované v Ignáci vybrali přes 23 tisíc

Většina škol, které se snaží pojmout děti válečných uprchlíků, školáky hned začleňuje do běžných tříd. Například v Chomutově jich zatím nastoupilo 21.

„Nejvíce na Základní škole Zahradní, deset, jelikož je krajem vyhlášená jako škola určená k poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky cizince,“ zdůvodnila mluvčí magistrátu Marie Heřmanová.