Na stolech stojí džbány s vodou a kousky čerstvého citrónu, před nimi jsou vyrovnané kelímky a kávovar jede na plné obrátky. Úředníci ho s sebou přinesli z radnice, aby lidem mohli nabídnout co nejkvalitnější pohoštění. Zatímco chystají tabuli na poznámky a také novinku – „offline“ pocitovou mapu Jirkova, do jídelny základní školy ve Studentské ulici se trousí první příchozí. Koná se tam setkání v rámci akce „Na kávu se starostkou“, kam lidé mohou přicházet s otázkami ohledně rozvoje města, se svými podněty, stížnostmi i chválou.

Dlouhý rozhovor vedl se starostkou a místostarostou Michal Batrin, který je také v seniorském věku. Přišel s několika postřehy. Navrhl například zjednosměrnění jedné z ulic na Osadě.

Příroda i lidé na okraji. Fotografka a blogerka čerpá z Krušných hor

„Když se za křižovatkou dáte doleva a jedete k Penny, po pravé straně stojí jedno zaparkované auto za druhým, takže vám nezbývá než jet vlevo. Jakmile ale proti vám vyjede auto, máte co dělat, abyste do něj nenaboural,“ popsal problém. „Zástupci města mi tady přislíbili, že to projedou a navrhne se řešení,“ dodal.

Víc ho ale trápí, že v Hornické ulici, kde bydlí, kdosi nedaleko rodinných domků rozdělal velký oheň. Podle jeho slov hrozilo, že živel přeskočí na obydlí. Kvůli psovi mu vadí také bouchání pyrotechniky mimo svátky.

Úředníci si podněty k řešení zapsali. Tentokrát jich bylo jen pár. Před rokem se jich na stejném místě sešlo dvacet. Některé z nich už jsou dořešené. Lidé si například stěžovali na neukázněné parkování u autoservisu a zmrzlinárny Čenda, což následně s majitelem řešila městská policie. Zmizely také trubky trčící ze země po bývalé trafice, na něž místní poukazovali, a v ulici Kludského město na žádost obyvatel přistavilo větší kontejner na biodopad.

Hlasujte pro NEJ skvost Krušných hor. Uspěje Lesná či chomutovská hvězdárna?

Jiné věci město přislíbilo spíše do budoucna, protože jim zatím brání nějaké okolnosti. Sem například patří volání po výsadbě stromů podél silnice v ulici Studentská. Jiné požadavky však byly prakticky neřešitelné. Lidem například vadí zmíněné bouchání rachejtlí mimo svátky. Strážníci ale upozornili, že zákon nestanovuje časové omezení, kdy se smí pyrotechnika používat.

Pocitová mapa

Na setkání úředníci představili také novinku, kterou je pocitová mapa města. Úřad ji brzy spustí online, takže se místní budou moci podělit o to, kde se ve městě cítí dobře, kam by vzali návštěvu a kde je podle nich méně bezpečno. Ohodnotit mohou současný stav města i jeho plánovaný rozvoj. V jídelně pracovníci úřadu ukázali offline verzi, tedy mapu s barevnými špendlíky a papírové formuláře. Jak se lidé ve městě cítí chce úřad vyhodnotit do konce léta.

„Bude to užitečná zpětná vazba pro město,“ zmínil vedoucí odboru sociálních věcí a školství Karel Bernd, který projekt inicioval. „Jako úředníci můžeme být k některým věcem ve městě profesně slepí, takto ale dostaneme impuls, jak s tím prostorem pracovat,“ doplnil.

Přes sto osmdesát na devadesátce. Šofér na Chomutovsku přišel hned o řidičák

Setkání s veřejností úřad pořádá hlavně na školách. V dubnu bude na ZŠ Nerudova, v květnu na ZŠ Krušnohorská a Budovatelů. Následně přijde na řadu také Březenec a Červený Hrádek, kde se setkání pořádají v restauraci a bývá tam nejvyšší účast.

Setkání s veřejností Jirkov rozjel už před pěti lety po vzoru Kadaně. Během pandemie s nimi přestal a navázal loni, tentokrát už s podnázvem „Na kávu se starostkou“. I v tomto případě se město inspirovalo v Kadani, kde nověji zavedli setkání se starostou na pivu. To se vedení Jirkova zalíbilo.

„Chtěla jsem se s Jirkovany také vídat na čistě neformální úrovni a mluvit s nimi o tom, jak se jim v našem městě žije,“ vysvětlila starostka Dana Havlátková Jurštaková.

Mohlo by vás zajímat: Chomutovská malířka tvoří kopii obrazu pro kostel. Maluje ho i vzhůru nohama