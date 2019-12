Senior taxi bude Jirkovanům sloužit i v příštích měsících. Důchodci i lidé se zdravotním handicapem ho ve zkušebním provozu pilně využívali, a tak se město rozhodlo, že službu zajistí i pro příští měsíce. Pod názvem SOS doprava ji provozuje organizace Sociální služby Chomutov (SSC).

Podle města dopravu během šesti říjnových a listopadových týdnů využilo 48 Jirkovanů, takže vyhodnotilo, že je o službu dostatečný zájem. „Proto nyní podepíšeme novou dohodu o spolupráci,“ ujistil vedoucí odboru sociálních věcí a školství Karel Bernt. „Ta zajišťuje dopravu pro seniory starší sedmdesáti let a zdravotně postižené osoby od jednoho roku s bydlištěm v Jirkově. Nová dohoda bude platit od ledna do konce června,“ upřesnil.

Nejčastěji vozí lidi k lékaři

Senior taxi má usnadnit cestu k lékařům, na úřady či nádraží, ale například i na hřbitov. „Jednoznačně nejvíc ho ale lidé využívají pro jízdy na polikliniku a do nemocnice, a to až z 90 procent,“ přiblížila ředitelka SSC Alena Tölgová. „Doplňkově se jedná o cesty na úřady, do knihovny či na soud,“ dodala.

„Je to dobrá služba,“ pochválila Valerie Mužíková z Jirkova, která by výhledově mohla být jednou z klientek. „Číslo mám pověšené doma na dveřích, ale zatím toho nebylo třeba. K doktorovi do Chomutova mě jednou za půl roku vozí dcery. Tak jedině kdyby nemohly,“ zmínila penzistka, která k chůzi potřebuje chodítko.

Poprvé o SOS dopravě slyšela Jirkovanka Zdeňka Říhová. „Nevěděla jsem, že v Jirkově máme něco jako senior taxi, to je perfektní,“ nadchlo ji. „Většinou mě na chomutovskou polikliniku vozí muž, potřebuji tam tak čtyřikrát do roka. Když je mu ale špatně, jsem v čudu. Autobusem jezdit nemůžu, protože mi jízda nedělá dobře. Jsem po operaci páteře, a jak to houpe, dělá se mi špatně,“ vysvětlila žena, která chodí o francouzských holích.

Místní se o senior taxi dozvídají nejčastěji z médií, jak vyplynulo z dotazníkového šetření města. Podle něj by službu nejraději využívali dvakrát až pětkrát do měsíce. Průměrný věk respondentů byl 76 let a více.

SOS doprava vznikla před rokem pro potřeby chomutovských seniorů a lidem s postižením, její kapacita ale nebyla plně využitá, proto ji organizace nabídla také Jirkovu. Finančně i provozně je to výhodné pro obě strany.

Senior taxi mají už rok a půl v Kadani, kde ho mohou využívat lidé starší 65 let.

Pravidla

Jízdné jedním směrem stojí pro jednu osobu 30 korun a provozní doba je ve všední dny od 7 do 15 hodin.

Dopravu je možné objednat si předem na telefonu 722 501 669 včetně SMS objednání, anebo ji žádat nárazově, když je volné vozidlo.

U přepravy lidí na invalidním vozíku je vždy nutná domluva předem, protože přijede speciálně upravený vůz.

Zájemce o dopravu musí řidiči předložit občanský průkaz nebo legitimaci zdravotně postižené osoby.