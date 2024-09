„Objekt sauny má při vstupu novou fasádu a další změny jsou vidět především uvnitř. Například v odpočinkové, stylově nasvícené místnosti se stolky a křesílky vznikl bar s možností menšího občerstvení, potírna s nově obloženými stěnami a podsvíceným stropem má nyní vstup přímo k bazénu a i samotná saunová místnost je koncipována jinak,“ uvedlo město Jirkov na sociální síti Facebook.

Nový provozovatel změnil také otevírací dobu. Ta je rozšířená o další dny. Návštěvníci mohou do sauny od pondělí do pátku vždy od 16 do 21 hodin. Vyjma pondělí, které je určené ženám a úterý, které je určené mužům. Co ale zůstalo stejné je cena. Vstupné, i přes veškeré změny, nový provozovatel nezměnil.

Tímto se ale nekončí. Společně s novým provozovatelem plánuje město další úpravy ke zkvalitnění provozu a služeb sauny. „V dalších etapách, rozložených do 10 let, půjde o postupné zvelebování interiéru a venkovní zahrady včetně vybudování sauna parku,“ uzavřelo město Jirkov.

Mohlo by vás zajímat: Jirkovský park zůstává po vichřici neuklizený. Místní se diví nečinnosti města