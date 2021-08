Pět venkovních saun, další dvě s vířivkou, mola, jezírka s potokem a krytá terasa pro kavárnu či bar. Jirkov chce vybudovat sauna park podle architektonické studie. Vzniknout má v areálu současné sauny poblíž centra. Původně chtělo vedení města investovat jen do opravy fasády a schodiště, nadchl je ale přístup architektky Sandy Laněové, která přišla s představou, jak by se dal prostor pojmout jako celek. „Viděla jsem ten obrovský potenciál a mrzelo mě, že by zůstal nevyužitý, navíc jsem měla poznatky, že je sauna hodně žádaná. Proto když už jsem se věnovala fasádě, připravila jsem také skicu, ve které jsem lehce navrhla, co mě napadalo,“ uvedla architektka.

Její práce se setkala s kladným přijetím, město si vyžádalo kompletní studii. Ta zahrnuje obnovu současné budovy sauny a právě úpravu její nevyužívané zahrady, která se má změnit v relaxační a oddechové zázemí. „Říkali jsme si, že je to zajímavý nápad. Nic podobného v okolí není a lokalitu by to vylepšilo,“ sdělila k tomu starostka Jirkova Darina Kováčová.

Pochybnosti panují jen ohledně soukromí návštěvníků sauna parku, protože by na ně mohlo být z okolních paneláků vidět. „Říkala jsem si, že by měl být zastíněný, pokud tam budou venkovní jezírka. V zahraničí jsem viděla možnosti, jak to řešit,“ zmínila Kováčová.

Podle architektky se s jistou mírou odclonění počítá už v prvotním návrhu. „Mezi jednotlivými saunami jsou soukromá zákoutí navržená tak, aby tam z paneláků nebylo vidět. Pokud ale půjdou návštěvníci mimo ně, musí s menším soukromím počítat,“ řekla Laněová. „Nechtěla jsem areál odclonit úplně, protože si myslím, že jeden zajímavý otevřený prvek může být impulsem pro další, které mohou vznikat mezi panelákovou zástavbou a snížit klaustrofobickou situaci. Když lidé uvidí krásné zázemí, může je inspirovat a třeba to pomůže i okolí,“ popsala autorka návrhu.

Jirkovská sauna.Zdroj: Deník/Miroslava ŠebestováAktuálně město hledá zhotovitele projektové dokumentace, který by se co nejvěrněji držel architektonické studie. Do výběrového řízení se však přihlásil jen jeden uchazeč. „Uvažujeme, že výběrové řízení zrušíme, protože jeho nabídka byla téměř dva miliony korun, což nám přijde docela hodně. Nemáme porovnání dalších zájemců,“ podotkla starostka. Radní o tom mají rozhodnout v pondělí 23. srpna.

Práce na projektové dokumentaci potrvají půl roku až rok. Následně by mohla začít výstavba. Ta by podle prvotních předpokladů měla vyjít na nejméně 10 milionů korun. Budování sauna parku podle starostky určitě nezačne v příštím roce. „Mysleli jsme si původně, že bychom ho zařadili, nicméně projekt se nám prodloužil tím, že se zřejmě bude soutěžit celý znovu a také chceme dát přednost investicím, které loni skončily pod čarou,“ dodala.

Myšlenka nového sauna parku má už teď mezi veřejností své příznivce. „Sauna k městu patří, jsou lidé, kteří ji pravidelně navštěvují, a určitě bude dobře, když se ještě vylepší,“ sdělil Jindřich Fröhlich.

„Bude to něco zajímavého, hezkého, inspirativního,“ řekl Lukáš Vaněk. „Z hlediska sauny mi bohatě stačí, co máme teď, ale chápu, že to není nic soukromého. Prostě se tam nacpe patnáct chlapů a střídají se. Chvilku je někdo v sauně, další v odpočívárně a točí se to. Umím si tedy představit, že jsou lidé, kteří kolektivní saunování nemusí – třeba páry. Pro ty mohou být malé oddělené sauny zajímavé,“ podělil se o svůj názor Vaněk.