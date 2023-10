„Sklopky jsou problém, který řešíme dlouhodobě. Zatím jsme ale neměli sílu je lidem vzít, protože je využívají třeba deset, patnáct let a jsou na tuto službu zvyklí,“ uvedla starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS). Při rekonstrukci ulic ovšem město některé sklopky postupně rušilo a při té příležitosti si vyzkoušelo, že to pro místní lidi nebyl takový problém.

„Proto jsme se rozhodli, že je zrušíme všechny. Jsou zbytečně drahé. Lidé je nezvedají, takže jsou rozježděné. Kolikrát jim na místě zaparkuje někdo cizí, to se potom hned volá policie. Navíc se kvůli sklopkám při blokovém čištění špatně uklízí,“ nastínila starostka spektrum problémů.

Radní chtějí sklopky zrušit s platností od 1. ledna. Ve městě je jich 750. Placená parkovací místa ale ve městě zůstanou, a to ve stejném počtu. Zálivy budou označené dopravními značkami. Nájemci na dané místo budou moct hlásit dvě auta, takže v případě, že bude jeden člen rodiny v práci, druhý tam může přistavit další vůz. Strážníci budou s pomocí aplikace kontrolovat, jestli stojí auta na placených místech oprávněně.

Za sklopku dosud Jirkované platili 400 korun měsíčně, cena za parkovací místo zůstane stejná.

Parkování v Jirkově představuje dlouholetý palčivý problém. Projevuje se hlavně na takzvaných horních sídlištích.

„Proto jsme rádi za sklopku. Doufám, že si místo budeme moct nechat i dále,“ přeje si Monika Sedláčková. „Když každé odpoledne vidím ten armagedon, jak lidé cpou auta do výjezdů nebo objíždějí bloky a hledají, kam auto strčit, jsem ráda, že to nemusíme řešit i my,“ dodala.

Oproti tomu další Jirkované by byli nejen pro zrušení sklopek, ale obecně placeného parkování.

„Bez toho by to tady bylo jednodušší, každý by zaparkoval,“ myslí si Erich Černý, který žije Na Borku. Své auto se mu tentokrát podařilo umístit nedaleko vchodu. „Člověk ale musí mít kliku. Jinak parkuju nahoře na okruhu. Jednou jsem ho musel nechat asi půl kilometru od domu až za druhou autobusovou zastávkou,“ doplnil.

Problém to bývá pro rodiny s malými dětmi. Například Lukáš Kohout to řeší tak, že své ženě s dvouletým dítětem přibrzdí u vchodu a pak se vydává hledat místo. „Jak přijedu po druhé třetí hodině, je to na prd. Musím auto nechávat nahoře na silnici tak 300 až 400 metrů od nás,“ dodal.

Stejnou zkušenost má Lukáš Miklovič. „Když jedeme s rodinou z nákupů, jdeme nadvakrát. Mně to ale tolik nevadí, že si dojdu. Je to lepší, než abych parkoval za každou cenu v ulici a pak někomu bránil ve výjezdu jako to dělá plno lidí,“ uvedl. S rušením sklopek souhlasí. „Kolikrát tu má někdo zaplacené místo, ale nechává ho prázdné a stojí na volném,“ poukázal.

V Jirkově je kolem pěti tisíc parkovacích míst označených vodorovným značením. Statistiky Ministerstva dopravy ale k 1. lednu 2023 ovšem ukazují, že je ve městě evidováno 13 797 vozidel. Tento počet zahrnuje osobní i nákladní auta, motorky a přívěsné vozíky. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst 325 vozidel. Řada aut tak stojí podél vozovek.

„Parkování je tady velký problém. Lidé kolikrát parkují u kontejnerů, takže se nedají vyvézt, nebo v blízkosti křižovatek, vjezdů do garáží a na invalidech,“ zkonstatoval ředitel Městské policie Jirkov Martin Řehůřek. „My se snažíme řešit ty nejpalčivější případy. Chápeme, že když přijede občan, který bydlí Na Borku, po 22. hodině z práce domů a hledá místo k zaparkování, žádné nenajde. Tak to hodí někam, kam nesmí. Na druhou stranu by měl ale ráno vystartovat a auto přeparkovat,“ dodal.