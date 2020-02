Hrázděný dům z konce 18. století, který historicky sloužil jako zájezdní hostinec a pohostinství tam bylo ještě donedávna, by mohl patřit městu Jirkovu. O případném odkupu má jednat zastupitelstvo.

„Téma jsme otevřeli na posledním zasedání, ještě ale budeme jednat na dalším pracovním jednání. Navrhla jsem, abychom se se zastupiteli sešli a zvážili, zda by město nemělo tento historicky cenný dům koupit a jak ho do budoucna využít,“ uvedla starostka Darina Kováčová (ANO). „Měla jsem představu nějakého coworkingového centra (sdílené kanceláře pozn. red.), ale na druhou stranu by bylo asi dobré vzhledem k tomu, že tam byl historicky zájezdní hostinec, oživit myšlenku zřídit tam hospodu s jirkovským pivem nebo možná pivovar. To vše bude o další diskuzi,“ poznamenala.

Budova je pro město zajímavá i tím, že navazuje na centrum, historické sklepy s jejich systémem renesančních chodeb a komor a nad tím se rozkládající park, který chce město do budoucna otevřít. Území by se tak dalo pojmout jako jeden souvislý celek. „Na to navazuje i další část, a to připravovaná revitalizace parku ve Smetanových sadech odkud pokračuje cesta na zámek Červený Hrádek,“ nastínila starostka.

Majitel restaurace Na Růžku dům nabízí k prodeji přes realitní kancelář. Za budovu o užitné ploše 835 metrů čtverečních žádá bezmála 6,2 miliony korun. Pro zastupitele ale bude určující technický stav domu a cena vycházející ze znaleckého odhadu. „Připravený bych ho chtěla mít před pracovním setkáním, abychom se měli od čeho odrazit,“ podotkla starostka.

Pohostinství pod zámkem

S nápadem koupit dům se neztotožňuje například Radek Štejnar z opoziční ČSSD. „Dům je to zajímavý. Máme tu ale rozjeté číslo popisné 2 pod zámkem Červený Hrádek, kde jsme plánovali vybudovat pohostinství s ubytovací kapacitou a rekonstrukce může odhadem stát 70 milionů,“ připomněl zastupitel a exstarosta plány týkající se bývalé jízdárny a lazaretu, které se městu podařilo odkoupit před čtyřmi lety. Smyslem bylo zastavit další chátrání kulturní památky a najít pro ni využití. „Nechali jsme vše naprojektovat, současné vedení ale zastavilo přípravu a pouští se do něčeho dalšího. Restaurace Na Růžku je další dům, jehož rekonstrukce může stát odhadem 30 milionů,“ míní.

V posledních letech město se město snažilo o vykoupení také dalších objektů. Úspěšné bylo v případě budovy Gorenje na náměstí, za kterou loni zaplatilo 14 milionů korun. Pojistilo se tak před možností, že by ji koupil soukromý vlastník a využil ji k účelům, které se na náměstí nehodí. Zůstala tam zachovaná cukrárna, mateřské centrum Archa a první patro a část přízemí bude mít v pronájmu provozovatel dětské herny.

V roce 2018 se Jirkov pokoušel získat také budovu staré kuželny v ulici U stadionu, protože hrozilo, že jinak skončí jako ubytovna pro dělníky. Od záměru ale ustoupilo, když realitní kancelář spekulativně navýšila cenu. Budova je dosud prázdná.