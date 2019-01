Jirkov - Měly by stát v Březenci, kde už proti nim dříve lidé protestovali v petici. Město se snaží chladit vášně.

Byty pro neplatiče v Březenci. Vedle nich teď město projektuje další malometrážní byty. | Foto: Foto: Deník/ Josef Dušek

Město Jirkov plánuje vybudovat u areálu Podniku služeb v Březenci další malometrážní byty. A to i přesto, že místní obyvatelé si to nepřejí a vedení města za to kritizují.



Petice ani komise nezabraly



„Starosta obchází lidi i zastupitelstvo, dělá si co chce,“ rozčiluje se Jirkovan Pavel Duchan, který se v problému angažuje jako jeden z těch, kteří bydlí blízko plánované stavby.



Poukazuje na to, že místní už před časem sepsali protestní petici a také že zastupitelstvo kvůli nespokojeným hlasům sestavilo sociální komisi, která se měla dobrat nějakého výsledku. „Jsem členem této komise a mohu odpovědně prohlásit, že výstavba malometrážních bytů v lokalitě Březenec se tam neprojednávala,“ upozorňuje Duchan.



Jenže město nyní nechalo zpracovat projekt za stovky tisíc, který počítá s výstavbou šestnácti malometrážních bytů právě v Březenci – hned vedle současných bytů pro neplatiče. „Komise žádné řešení nenašla a my chceme být připraveni, proto ten projekt,“ vysvětluje místostarosta Jaroslav Cingel.



Malometrážní byty potřebujeme



Vedení města totiž jednotně hlásá: další nouzové byty Jirkov potřebuje. Ubytovna pro bezdomovce je plná a neplatiče také není kam vystěhovat.



Jenže kde by měla budova stát? To je zásadní otázka.



Na odpor místních vedení radnice narazí v jakékoli lokalitě, neplatiče či bezdomovce vedle sebe nechce nikdo. „Minulé vedení jsme za výběr Březence kritizovali, ale ukazuje se, že to je opravdu nejvhodnější místo,“ říká starosta Radek Štejnar s tím, že už dříve tu byly plánované dvě stavby podobného určení.



Starosta i místostarosta zároveň upozorňují: projekt ještě neznamená, že se musí stavět, hysterie je předčasná. Jenže projekt stál přes čtyři sta tisíc korun a ty určitě město nezaplatil jen tak „kdyby“.



„Přistupuje se k tomu stejně jako k jiným projektům. Zpracuje se dokumentace, ale jestli se bude stavět a kdy, jisté není,“ říká Cingel. Štejnar k tomu dodává, že město chce hlavně ušetřit čas. „Chceme být připraveni a všechny administrativní kroky před stavbou mít za sebou. Ty trvají nejdéle. Pokud se ukáže, že nová ubytovna je opravdu potřeba, samotná stavba může být do roka hotová.“

Oba se pak shodují ještě v další věci: do konce tohoto volebního období se nic stavět nebude.



Stížnost na ministerstvo



Duchanovi se ale postup politiků nelíbí. „Buď tam byty stát budou, v tom případě vedení města kašle na to, co si myslí lidi a nebo tam stát nebudou a pak město vyhodilo oknem stovky tisíc korun za projekt,“ nechal se slyšet na posledním zasedání zastupitelstva.

Tvrdí také, že nikdo z radnice doteď neodpověděl na petici. Hodlá si kvůli postupu města stěžovat na ministerstvu vnitra.



„Chceme s nimi pracovat“

Nové malometrážní byty by podle představ starosty neměly mít stejnou podobu ani režim, jako ty současné. Mělo by jít spíš o městskou ubytovnu než o klasické byty. Ještě dříve, než dojde na nějakou stavbu chce ale město zaměřit pozornost na nájemníky v současných holobytech. „Chceme s nimi pracovat. Doteď každého zajímalo jen to, jestli ti lidé platí. Ale my chceme také udržovat pořádek, zajistit tam klid,“ vysvětluje starosta. Na spolupráci se prý už domlouvá s organizací Člověk v tísni.