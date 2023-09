Učebny budou mít po úpravách samostatnou koupelnu, šatnu, kočárkárnu, vlastní vchod i přímý vstup do zimní zahrady. Také ložnice bude propojená vstupem se zahradou. Včetně umístění venkovních herních prvků se jedná o investici za zhruba 13 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Tyto náklady by mohla pokrýt dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, která je zaměřená na zvyšování kapacit zařízení péče o děti a také energetické úspory. Město Jirkov proto připravuje žádost o dotaci. Pokud bude úspěšné, stavební práce mohou odstartovat v příštím roce a pavilon pro dětskou skupinu by byl připravený na sklonku roku 2025.

FOTO, VIDEO: Místo hracích beden masáže a kosmetika. Lepší, chválí Jirkované

Vzniklo by tak zázemí pro skupinu dvanácti dětí, vedenou čtyřmi zaměstnanci. Předškolní děti by tam rozvíjely své sociální schopnosti, zdokonalovaly se v samostatnosti i sebeobsluze v čase, kdy jsou rodiče v práci. Stalo by se tak ale až po takřka tříleté přestávce.

Místo mikrojeslí a mateřského centra byty

Dosud nahrazovalo péči jesliček sdružení Archa 777, které ve městě působilo takřka dvacet let. Naposledy sídlilo v domě na náměstí, kterému Jirkované říkají Gorenje. Mělo pronajaté prostory ve druhém podlaží. Kvůli změnám v legislativě se ale stalo, že nedosáhlo na státní dotace, bez kterých je jeho činnost nemyslitelná.

„Nasměrovali jsme ale město, jakou se vydat cestou, aby si dětskou skupinu vybudovalo samo,“ uvedla předsedkyně spolku Petra Brožíková. Spolek nezanikl, svou činnost ovšem musel výrazně okleštit. Nadále se bude věnovat setkávání s rodinami ve veřejném prostoru tak jako ve svých začátcích. „Letos uspořádáme lampionový průvod a příští rok Festival rodin v Kludského vile. Také chceme zkusit, jestli by spolek někdo nepřevzal,“ dodala předsedkyně.

Cenná maringotka Kludských se do Jirkova vrátí až na jaře. Obnova si protahuje

Prostory na náměstí spolek vyklízí. Rozprodal nábytek, hračky i dekorace. Některé z nich odkoupilo město, které jimi vybaví nové zázemí dětské skupiny.

S uprázdněným místem na náměstí má město své plány. Jedná se o půdní prostory o výměře téměř 400 metrů čtverečních, kde by měly vzniknout městské byty. „Bytový odbor už na tom pracuje s projektantem,“ potvrdila starostka. „Měly by to být byty pro klíčové zaměstnance města včetně například kuchařky v domově důchodců nebo na zámku, protože i to je dnes profese, kde je těžké zaměstnance udržet. Přednost by měli také lidé, kteří pracují pro státní policii,“ doplnila.