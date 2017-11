Jirkov představil vizi nového muzea. Aspiruje na český unikát

Jirkov /ANKETA, FOTO/ - Nový projekt má propojit informační centrum s hasičským muzeem. Budou v něm interaktivní moderní prvky i cenné exponáty.

Moderní místnosti prošpikované technologiemi, prostorové modely budov i zvířat, interaktivní hra, která vás přenese do ohniska požáru a dokonce i malá rozhledna. Město spolu s tvůrci představili podrobnou vizi nového informačního centra a hasičského muzea, které hodlá vybudovat v hasičském domě v Tyršově ulici. Pokud záměr schválí zastupitelstvo, s pracemi se začne příští rok.

V hasičském domě vzniknou dvě místnosti. Jednu bude tvořit prosklené infocentrum, které nabídne moderní prostor s prostorovou mapou. Ta na trojrozměrných modelech představí nejvýznamnější budovy města, promítne prostorové vizualizace zapomenutých architektonických památek. Celou expozici doplní i několik nečekaných objektů. „Uvnitř bude malinká rozhledna, ze které se můžete z výšky dívat právě na tu mapu. „A ze samotné budovy pak bude vykukovat plastický model lvice, která bude připomínat na historii Kludského vily. Dalšího lva najdete i v prostoru,“ popisuje starosta.

Kromě mapy tam najdou návštěvníci i zázemí při ošklivém počasí, posezení a občerstvení.

Druhá místnost se zaměří na hasičskou historii města. „Bude to ale formou zábavy,“ vysvětluje šéf jirkovské kultury Bedřich Fryč. „V místnosti budou autentické exponáty, včetně staletých koněspřežných stříkaček a figuríny hasičů,“ popisuje Fryč. Vystavené předměty ale nebudou jen na koukání. „Stanou se součástí interaktivní hry, jež se bude odehrávat v celé místnosti. Návštěvníky čekají tři scénáře požárů a je jen na jejich bystrosti a schopnostech, jestli ho zvládnou uhasit,“ doplňuje Fryč. K dispozici k tomu budou mít pravé hasičské vybavení.

Vzhled a funkčnost obou místností dostala na starost česká firma AV Media, která staré objekty přeměňuje v moderní, technologiemi prošpikované interaktivní místnosti nejen v České republice, ale i ve světě. Expozici už vytvořili i pro britské národní muzeum. Ta, kterou připravují pro Jirkov, bude prý velmi unikátní. „Můžu vám zaručit, že nic podobného jinde v republice nenajdete. To, že jste byli první, vám už nikdo nesejme,“ říká Viktor Plas, jeden z tvůrců expozice.

Změní se vzhled celé budovy

Infocentrum a muzeum nezmění jen vnitřní prostory domu, které dosud slouží jako méně využívané zázemí pro hasiče, ale velkou měrou i vzhled budovy. Zbourá některé zdi, garáže a velkou část domu prosklí. „Prosklený bude vstup do prostoru, kde bude mapa. V noci bude svítit do ulice, takže i za tmy si můžete prohlédnout celé město,“ líčí starosta Jirkova Radek Štejnar. Zadní část domu zase protne část hasičského vozu.

Přímo uvnitř budovy také zasáhne architekt. „Vyměníme stropy, které to už opravdu potřebují, a odhalíme staré obloukové klenby domu. Ty po úpravách ze 70. let už nejsou tolik vidět,“ plánuje starosta.

Občané mají výhrady

Ještě před tím, než tvůrci ve středu představili své záměry zastupitelstvu a veřejnosti, objevily se hlasy občanů, které přípravu muzea kritizují. Vadí především cena, za kterou by město muzeum vybudovalo. „Za třicet milionů by se daly pořídit úplně jiné věci. Chybí tu hřiště, silnice potřebují opravit,“ myslí si například Jirkovanka Helena Stuchlíková. S podobným názorem vystoupil na středečním zasedání zastupitelstva i zastupitel Josef Šebek (SSO). „Nevíte, kde jste, neznáte tohle město,“ začal vysvětlovat tvůrcům projektu. „Přibývají nám vyloučené lokality, nemáme na nic peníze. Chybí hřiště, vybavení škol. Kdybyste přišli za tři, čtyři roky, bylo by to lepší. Město by teď mělo řešit důležitější věci,“ zakončil svou řeč Šebek.

U většiny zastupitelů ale prezentace projektu našla podporu. „Měli bychom do toho jít, aby se nám nestalo, že zaspíme,“ vyjádřil se Michal Bečvář (ODS). „Podobná muzea fungují i v mnohem chudších zahraničních městech a návštěvníky to ohromně přitahuje,“ dodal Bečvář.