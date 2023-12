Změna se dotkne také skupin obyvatel, které měly úlevy. Padne osvobození pro děti do tří měsíců. Senioři starší 75 let, pro které byl dosud poplatek nastavený na 360 korun, budou v příštím roce platit 720 korun.

„Poplatek jsme navýšili skoro o sto procent, měsíčně se ale jedná o navýšení o 41 korun za osobu,“ podotkla starostka Dana Havlátková Jurštaková (ODS). „Není to nijak vysoká částka, za data do mobilu a Netflix jsou lidé ochotní dát víc," poukázala.

Od ledna do konce října účet za svoz a likvidaci odpadu vyskočil na 23 milionů korun. Podle starostky 40 procent nákladů kryjí poplatky vybrané od Jirkovanů, celých 60 procent jde ale z městské kasy.

Druhý místostarosta města Jiří Šruma (ANO) připomněl, že na poplatek nebylo sáhnuto deset let. „To jen potvrzuje, že jsme tady napříč všemi městskými vládami zaspali a musíme se trochu snažit to dohnat,“ apeloval.

Opozice namítala, že radní lidem dostatečně nevysvětlili zvýšení na takřka dvojnásobek. Důvody nebyly rozebrané v městských novinách, ale především ani v důvodové zprávě předkládané na zasedání.

Ke zvyšování poplatků se jednotlivá politická uskupení stavěla různě. Zastupitel ze strany Svobodných Pavel Duchan předem ohlásil, že pro zvýšení hlasovat nebude. „Je to srabárna, hodit to na lidi,“ prohlásil zostra. „Rada neudělala nic, aby se množství odpadů snížilo, a my teď máme jít před lidi a říct jim, že jsme zdražili o sto procent. To ne,“ odmítl.

Jiný postoj měl Pavel Urban z ČSSD. „Je jasné, že k nárůstu musí dojít. Není to zásadní částka,“ míní.

Hnutí Náš Jirkov přišlo s protinávrhem, jehož podstatou bylo postupné navyšování poplatků za odpad podle jasně určeného klíče v závislosti na nákladech, které rok od roku porostou. Podle něj by byl poplatek oproti letošku navýšený jen mírně - jednalo by se o 685 korun, v dalších dvou letech by se pak postupně zvyšoval na konečných tisíc korun. Navrhovalo také, aby úleva pro starší 75 let zůstala stejná jako dosud. To však neprošlo.

Pro původní návrh nakonec hlasovala většina zastupitelů.

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu zvyšují také v Klášterci nad Ohří, a to z dosavadních 500 korun na 960. Zdražovalo se po 19 letech. Radnice to zdůvodnila extrémním nárůstem nákladů na svoz. Od poplatku jsou nadále osvobozené děti a částečně senioři nad 75 let.

Chomutov se naopak rozhodl, že udrží poplatek na 800 korunách, jako tomu bylo v posledních třech letech. Padlo ale zvýhodnění seniorů a dětí do tří let, které bylo před rokem zavedené v rámci městského balíčku pomoci v souvislosti se zdražováním energií a horší ekonomickou situací v rodinách.

Obcím rostou náklady na odpad v souvislosti s chováním části obyvatel, která není ochotná třídit, a novelou zákona o odpadech navázanou na právní předpisy Evropské unie. Ta obcím stanovila třídicí cíle pro recyklaci.

Současně se zvyšuje poplatek za ukládání odpadu na skládku a sazba bude každoročně stoupat až do roku 2030. Poté má být skládkování zakázané.

