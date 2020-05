Je zbytečná, drahá, nepostaví ji dobře. Nákladnou rekonstrukci domu na náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově kritizuje opozice i občanské iniciativy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dorazil podnět, po němž úřad zkoumal, zda bylo v pořádku zadávací řízení. Pochybení ze strany radnice nezjistil.

Na ÚOHS dorazilo oznámení začátkem dubna. Po měsíci vydal úřad rozhodnutí, které potvrdilo, že zakázka byla zadána regulérně. „Úřad v předmětné věci sděluje, že po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve spojitosti s relevantními podklady nebyly v současné době v rovině těchto skutečností shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední,“ konstatuje v rozhodnutí místopředsedkyně úřadu Eva Kubišová. Rozhodnutí ÚOHS nemusí být poslední, v případě, že vyjdou najevo nové skutečnosti a ÚHOS dostane nový podnět, může postup zadavatele znovu přezkoumat a své rozhodnutí změnit.

Výběrové řízení na rekonstrukci vyhrála společnost Petrom stavby. Před lety vyhrála i zakázku na přestavbu informačního centra v Tyršově ulici. Právě výběr firmy byl trnem v oku řadě opozičních zastupitelů i občanské iniciativě, která napsala radnici otevřený dopis. U firmy kritizovala především protahování původně domluvených termínů, se kterými přicházelo navyšování finální ceny. A také kvalitu odvedené práce.

„Společnost v minulosti pro město Jirkov realizovala i jiné zakázky, kde nebyly dodrženy nejen původní smluvní termíny, ale i cena a kvalita díla,“ píše se v dopise. Občanská iniciativa Jirkov, jejíž členové dopis napsali, rozporovali u domu na náměstí i smlouvu o dílo.

„Zadávací podmínky včetně smluvních podmínek nekorespondují s významem a finančním objemem předmětné zakázky, nejsou vyvážené pro obě strany. V některých bodech dokonce jsou v přímém rozporu se zákonem a zájmy města,“ stojí v dokumentu.

V objektu plánuje po opravě sídlit Komerční banka. Prostor by tu měla dostat kavárna a v horních patrech vyroste sedm bytů. Hotovo by mělo být příští rok v květnu. Investice spolyká z městského rozpočtu 59 milionů korun. Původně byl rozpočet stavby, jejíž projekt současné vedení radnice zdědilo po svých předchůdcích, mnohem velkorysejší. Počítalo se s úpravou za 120 milionů. To ale zastupitelé neschválili.

Mnozí lidé investici od začátku kritizují, dokládají to sociální sítě. „Peníze jsou potřeba jinde. Investovat by se mělo do školek, veřejného prostranství, které už stojí,“ myslí si diskutérka Eva Jarošová. „Pokud chtělo město byty, mohlo si koupit za ty peníze čtvrt Ervěnic, to by nám všem pomohlo více,“ doplňuje Pavel Sommer. Někteří navrhují stavbu, teď, když z ní zbyla jen obvodová kostra, úplně ukončit a srovnat se zemí.

Vedení města si názorů lidí všímá, za dostavbou objektu ale stojí. „Na základě dotazů opozice a občanských iniciativ jsme řešili i možnost zastavení akce a její zakonzervování, nicméně tato varianta je v podstatě nejnákladnější,“ poznamenává starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO). Následovaly by například sankce za výpovědi smluv, levné by nebylo ani zakonzervování stavby. „Veškeré akce, které v Jirkově probíhají, jsou schváleny většinou hlasů v zastupitelstvu, pokud má někdo jiný názor, muselo by jej zastupitelstvo přijmout za svůj a odsouhlasit i s výše zmíněnými dopady,“ uzavírá Kováčová.