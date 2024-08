Výměna pódií na náměstí v Jirkově. Práce budou ukončeny do Hornické pouti.

Na hlavním náměstí v Jirkově probíhá výměna poškozených dřevěných mol, která byla nutná kvůli povětrnostním vlivům a vodě. Nová mola budou vyrobena z pečeného dřeva a plastových lišt, což prodlouží jejich životnost až na 15 let. Práce mají být dokončeny před Hornickou poutí.

Vítr a voda. Dva živly, které mají na svědomí trouchnivění prken a trámů pódií na hlavním náměstí v Jirkově. Proto město Jirkov rozhodlo, aby byla mola vyměněna.

„V těchto dnech probíhá výměna jednoho z mol, které má být kompletně hotové do Hornické pouti. Poté se bude měnit i druhé poškozené molo,“ uvedlo město Jirkov na sociální síti Facebook.

Nová mola mají mít díky roštům z pečeného dřeva životnost až 15 let. „ Životnost nových pódií má být až 15 let, a to díky roštům z takzvaného pečeného dřeva, na kterém se tolik nedrží vlhkost. Navíc se na nové rošty natloukají plastové lišty a teprve na ně se připevní vrchní nášlapná prkna,“ doplnilo město Jirkov.

Práce mají být dokončeny do Hornické pouti, která se koná v sobotu 14. září.

