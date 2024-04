Jak se Jirkované cítí v různých částech města? Odpoví pocitová mapa

Jak se lidem žije v Jirkově? Kde rádi tráví volný čas? Kde se necítí bezpečně a co si myslí o stavu a budoucím rozvoji města? Jirkovská radnice by ráda získala odpovědi na tyto otázky a proto chystá pocitovou mapu – nástroj, který aktivně zapojuje lidi do sběru názorů na místa, v nichž žijí. S výstupy pak mohou radnice pracovat při plánování veřejných prostor.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

S pomocí pocitové mapy chce jirkovská radnice zjistit, jak bezpečně se lidé cítí. Na snímku je vedoucí odboru sociálních věcí a školství Karel Bernd. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová