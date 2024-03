/FOTO, VIDEO/ Jirkov má sice malý parčík přímo v srdci města, málokdo to však vnímá. Je totiž nepřístupný. Nově chce město odstranit ploty a prostor upravit jako příjemné odpočinkové místo. Proto hledá zpracovatele architektonické studie.

Jedná se o zeleň přímo nad historickými sklepeními vedle informačního centra, kde brzy vyroste také skleněná expozice pro vzácný salonní vůz principála Kludského. Podle představ vedení radnice by se měl celý tento prostor otevřít a propojit, aby lákal k pobytu. „Chceme, aby parčík vypadal podobně jako Svojsíkovy sady. Aby tam byly mlatové cesty, lavičky, nové koše, lampy i další zeleň – například kvetoucí keře,“ představila záměr starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS). „Měl by to být příjemný odpočinkový prostor, který bude lákat k procházkám,“ dodala.

Mlatové cesty mají vést ze tří směrů: od infocentra, hostince a supermarketu Tesco. V tomto směru by navíc mělo přibýt více zeleně.

Parčík byl uzavřený před řadou let. Lákal totiž bezdomovce a podivné existence, což radnice vyřešila radikálně a zeleň nechala oplotit. Současné vedení chce ale centrum města naopak více otevřít místním lidem i turistům. Dojít by na to mohlo v příštích dvou letech.

Aktuálně město zvažuje, že by také nechalo zbudovat nabíjecí stanice u infocentra, aby tam výletníci získávali další „šťávu“ pro svá elektrokola. Když nebudou trpět dojezdovou úzkostí, mohou se lépe věnovat krásám Jirkova i okolí.

