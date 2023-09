Více prostoru pro oblíbené kroužky získá jirkovský Dům dětí a mládeže Paraplíčko. Rozšíří se do blízkého objektu v sousedním areálu po mateřské škole ve Školní ulici. Paraplíčko tak bude mít nové učebny i sál, přestěhuje se tam přírodovědný obor. Novinky se chystají i ve stávající budově, vybudována bude moderní kuchyň.

V jirkovském Paraplíčku pořádají nejen celou řadu kroužků, ale také příměstské tábory. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Rozšíření je naplánováno od školního roku 2024/2025. „To je skvělá zpráva. Do nového se přestěhuje celý přírodovědný obor, který má specifické požadavky, a jenž se bude moci dále rozvíjet. Děti i zvířátka se už moc těší na nové, větší plochy a malí kuchaři zase na pořádnou moderní kuchyň, která bude na uvolněném místě vybudována,“ má radost ředitelka Paraplíčka Alexandra Zdeňková.

Rozšíření schválili na své zářijové schůzi jirkovští radní. Do sousedního areálu po mateřské škole se bude Paraplíčko rozšiřovat kvůli vzrůstajícímu zájmu o jeho kroužky. Zatímco v roce 2018 chodilo do domu dětí a mládeže 376 dětí do 41 kroužků, aktuálně je to 1 300 dětí v 92 kroužcích.