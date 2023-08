/FOTO/ Ráda se zapojí do každé konverzace a podniká krátké procházky, uvaří si. Odpočívá u oblíbených televizních seriálů a ještě před dvěma lety pracovala na zahradě. Přitom v minulých dnech oslavila sté narozeniny. Nonna Tomášková z Jirkova je stále čilá.

Nonně Tomáškové přišli ke stým narozeninám popřát také zástupci jirkovské radnice. Blahopřála i starostka Dana Havlátková Jurštaková. | Foto: se svolením MÚ Jirkov

Jaké to je být na světě sto let? „Já si to nepřipouštím,“ odpověděla s úsměvem na otázku oslavenkyně Nonna Tomášková.

Stoletá žena bydlí se svou dcerou a vnukem v rodinném domě v jirkovských Vinařicích. Do Jirkova přišla v roce 1947. Vychovala tři děti. Pětadvacet let pracovala jako jeřábnice ve válcovnách v Chomutově.

Popřát Nonně Tomáškové ke stovce přišli také zástupci jirkovské radnice. „Hodně zdravíčka a ať jste pořád tak svěží a veselá. Příští rok vám zase přijdeme popřát,“ potěšila oslavenkyni starostka Dana Havlátková Jurštaková.

Žena, která ještě před dvěma lety pracovala na zahradě, se ráda zapojí do každého hovoru. Stále vyráží na krátké procházky, odpoledne si vždy krátce zdřímne. Relaxuje u oblíbených televizních seriálů. Má ráda ryby, drůbeží maso, zeleninu, doma vypěstovanou. Sama si ráno vaří ovesnou kaši.

Návštěvu z radnice přivítala čilá seniorka s úsměvem, vstala ze svého křesla a s každým si potřásla rukou. Od města dostala kytici, radost jí udělal také dárek.