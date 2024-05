/VIDEO/ Olejomlýnský park v Jirkově, který slouží jako zóna aktivního odpočinku, se ještě rozroste. Město ho chce doplnit o dětskou herní sestavu za odhadem půl milionu korun. Umístěná bude vedle veřejného griloviště a pumptrackové dráhy.

Olejomlýnský park se rozroste o další atrakci pro děti. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Herní sestava se má skládat ze šesti otevřených věží propojených lanovým tunelem, lanovým mostkem a průlezovým tunelem. Přístupná bude pomocí šikmé lezecké sítě, požární tyče, žebříku a také lezeckých stěn s kameny a s lanem. Součástí bude skluzavka. Sestavu má doplnit mobiliář: odpadkové koše a čtyři lavičky ve stejném designu, aby mohli rodiče pohodlně dohlížet na své ratolesti.

Požadavkem města je, aby se jednalo o bezúdržbové a antivandal provedení. Na zakázku, která je předběžně odhadovaná na 510 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty, už vypsalo výběrové řízení. To bude vyhodnocené začátkem června. Dodavatel má atrakci dodat do 60 dnů od podpisu smlouvy, v závěru letních prázdnin by tedy mohla být na místě.

Nová atrakce bude umístěná na louce vedle veřejného griloviště a pumptrackové dráhy.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Olejomlýnský park leží 10 minut od centra města. Nabízí dopravní a dětské hřiště a také hřiště a na pétanque, dále překážky pro skejťáky, in-line dráhu a street workout hřiště pro cvičení s vlastní váhou těla. Součástí je také pumptracková dráha, která vznikla jako první v kraji. Jde o jedinečný typ dráhy, která používá „pumpování“ – tedy pohyb nahoru a dolů – jako hnací sílu jízdního kola namísto šlapání. Součástí parku je také louka pro psy s výcvikovými prvky.