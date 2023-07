Novou službu nabízí Krušnohorské služby v areálu v Novém Březenci v Jirkově. Občané i podnikatelé se tam mohou zbavit ojetých pneumatik.

Pneumatiky (ilustrační foto). | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

"Ve sběrném dvoře v areálu Krušnohorských služeb na Březenci vzniklo veřejné místo zpětného odběru pneumatik. Ojeté pneumatiky zde může odložit takzvaný koncový uživatel, tedy buď občan, nebo i podnikatel, který mění obutí na svém autě," informovala jirkovská radnice.

Sběrný dvůr je otevřený od pondělí do neděle vždy od 7 do 12 hodin a následně od 12.30 hodin do 18 hodin. Technické služby nepřevezmou pneumatiky od pneuservisů.

"Ojeté pneumatiky, dvě sady za rok, je také možné zdarma odevzdat v Autoservisu Šafránek na Osadě," uvedlo také město.