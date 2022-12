„Byli jsme rozhodnutí, že poplatek zvedneme. Všichni víme, že je to potřeba a že jsme to v minulých letech odkládali – nejdříve kvůli covidu, pak přišla energetická krize,“ přiblížila starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS). „Když se to ale objevilo na sociálních sítích, někteří koaliční partneři se zalekli. Opozice navíc navrhovala, ať bod stáhneme. Možná bychom to prohlasovali, nechtěla jsem to ale tlačit na sílu,“ doplnila.

Na odpadové hospodářství město letos vynaloží zhruba 23 milionů korun. Výběr od občanů by měl dosáhnout 10 milionů, nedaří se však stoprocentně, takže se pohybuje kolem 8,5 milionu. Zbytek jde na účet úřadu.

Participace chybí

Pro další rok počítal finanční odbor se zvýšeným výběrem zhruba okolo 15 milionů. Část těchto financí tedy bude chybět. Podle vedoucí odboru Lenky Batrinové se ale mínus snadno zahladí. „Ministerstvo financí nám slibuje vyšší daňové příjmy, než se kterými jsme původně počítali v návrhu rozpočtu, takže přestože jsme poplatek za odpad nenavýšili, příjem bude stejně o něco vyšší,“ vysvětlila.

V dalším roce chce Jirkov proinvestovat více než 77 milionů, to je o sedm méně, než tomu bylo letos. Velká porce peněz půjde do „asfaltu“, kdy přibližně 22 milionů potřebuje obnova komunikací a výstavby cyklostezky v ulici Na Stráni. Opravený bude také most přes Bílinu za více než 11 milionů a pokračovat má i budování parkoviště v ulici Budovatelů za více než 11 milionů.

Z rozpočtu zcela vypadla milionová položka s názvem participativní rozpočet. V jeho rámci mohli Jirkované poprvé v roce 2019 navrhnout, kam by město mělo vložit prostředky. Díky tomu vznikla například veřejná ohniště a griloviště. Populární nástroj, díky kterému se mohou na veřejném prostoru podílet běžní občané, se ale hned v následujících letech zasekl.

„Za covidu jsme participativní rozpočet neměli a teď jsme s ním nepočítali, protože jsme měli zpočátku tragicky schodkový rozpočet, než se podařilo deficit snížit na 27 milionů,“ vysvětlila starostka. „Až se situace zlepší, samozřejmě se k němu vrátíme,“ přislíbila.