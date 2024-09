Pracovník/ce pobočky Pokud máte zájem stát se součástí naší firmy, rádi uvidíme Váš životopis na mailu prace@oknamacek.cz. Do předmětu zprávy prosím napište CHOMUTOV. Přesný termín výběrového řízení zatím není stanoven. Naše společnost Okna Macek a.s., hledá nového kolegu či kolegyni na pobočku do Chomutova. Vašim úkolem bude poskytovat zákazníkům informace a rady o našich produktech, zpracovávat poptávky, vytvářet cenové kalkulace a uzavírat smlouvy. Všemu Vás naučíme. Na začátku je školení, které Vás připraví na dotazy zákazníků, budete umět pracovat v našich počítačových programech a umět spočítat cenu. A pokud si nebudete vědět s něčím rady, zkušení kolegové jsou vždy připraveni pomoci. Nabízíme práci na hlavní pracovní poměr ve stabilní společnosti. K základní mzdě dostanete odměny za uzavřené smlouvy, a navíc elektronickou stravenkovou kartu a 3 dny sick days. Požadované vzdělání: - úplné střední všeobecné (gymnázium) nebo - úplné střední odborné s vyučením i maturitou nebo - úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení). Více informací na stránkách společnosti www.oknamacek.cz/volna-mista. 25 000 Kč

