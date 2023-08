Oblíbené malované hry na chodnících a hřištích najdete na několika místech v Jirkově. Radnice je aktuálně nechala zrenovovat.

V Jirkově zrenovovali malovaná dětská hřiště. | Foto: se svolením MÚ Jirkov

Práce na obnově her, které vytvořila Tereza Vašnovská, probíhaly v minulých dnech. V nabídce je celkem 25 her, mezi nejoblíbenější patří skákací panák, twister či skok do dálky. Pravidla her naleznou rodiče na internetových stránkách města.

A kde malovaná hřiště najdete? Jedno je ve vnitrobloku ulic Alešova a U Sauny, další ve vnitrobloku ulic Červenohrádecká a Jezerská. Další u školky ve Studentské ulici, hry jsou také Na Borku.