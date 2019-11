Inspirace a motivace pro ostatní, aby se na silnici nechovali jako v džungli, ale pomáhali si. To je smyslem projektu Gentleman silnic. Ve čtvrtek 31. října si v Chomutově převzali stejnojmenné ocenění Jakub Toman a Milan Hausdorf a další titul Mladý hrdina získala studentka Markéta Petrová za to, že neváhali a poskytli první pomoc. Všichni tři jsou z Jirkova a donedávna se neznali. Dohromady je svedla až autonehoda, při níž auto srazilo matku se dvěma malými chlapci.

K havárii došlo na konci ledna u jirkovského autobusového nádraží. „Bylo to kolem 20. hodiny večer. Řidič osobního auta se dostatečně nevěnoval řízení a na přechodu pro chodce srazil matku a dvě děti,“ nastínil zástupce vedoucího územního odboru Robert Kubánek. „Bohužel žena utrpěla vážná zranění, dosud se léčí s následky, děti byly zraněny lehce. Ani pro profesionálního záchranáře by to nebyla úplně snadná a přehledná situace, naštěstí u této nehody byly osoby, které neztratily duchapřítomnost, nebály se zasáhnout a na místě poskytly téměř profesionální pomoc,“ vyzdvihl policista přístup tří oceněných.

Jako první byli u nehody oba Jirkované. Milan Hausdorf šel právě Červenohrádeckou ulicí s kočárkem a s rodinou. „Viděl jsem, jak vzduchem letěla maminka a jedno z dětí. Ten pohled bych nikomu nepřál, zdálo se mi o tom ještě tři dny poté. Dítě dopadlo na zem snad po deseti metrech. Když vstalo, v šoku začalo běhat do kruhu po křižovatce. Kdyby tudy jelo auto, mohlo být ještě hůř. Druhé jen chytilo zrcátko za paži, takže s to s ním bylo v rámci možností dobré,“ popsal.

Ke zraněné ženě jako první doběhl Jakub Toman. Původně měl vyjet s trolejbusem z autobusového nádraží, když ale viděl situaci, vystoupil a šel pomoct. „Pokládal jsem to za svou povinnost. Uložil jsem ženu do stabilizované polohy, to je takový základ, který mi není cizí, protože normálně pracuji jako profesionální hasič, řídil jsem jen brigádně,“ vysvětlil. „Pak šlo o to udržovat situaci, aby nebyla hektická,“ dodal. Do toho Milan Hausdorf přivolal zdravotnickou záchrannou službu a policii a šel mu také na pomoc. Základy zná, musel si je osvojit kvůli práci zámečníka.

K oběma Jirkovanům se posléze přidala i teprve osmnáctiletá Markéta Petrová. Šla právě z obchodu, když ale viděla, co se stalo, doběhla ke křižovatce a ujala se chlapců. Utěšovala je a udržovala v teple.

Obětem nehody v tomto případě pomohli jak dva dospělí, tak mladá dívka. „Všichni tři prokázali velkou obětavost a schopnost rychle a účinně reagovat, když bylo potřeba pomoct,“ ocenila ředitelka projektu Gentleman silnic a Mladý hrdina Ivana Buriánková při včerejším předávání titulů. Na Chomutovsku bylo dosud oceněno celkem pět lidí, v rámci republiky 192.

Třicetiletý řidič, který měl havárii způsobit, je stíhaný pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě uznání viny soudem mu hrozí trestní sazba až čtyři roky.