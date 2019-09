Jirkov má šanci získat kdysi luxusní salonní vůz Karla Kludského. Soukromý vlastník ho má na zahradě na okraji Prahy jako chatku.

Cirkusová maringotka, v níž dožívala jirkovská legenda, slavný cirkusový principál Karel Kludský, by se mohla vrátit zpět do Jirkova. Městu ji nabízí k odkupu soukromý vlastník. Vedení města zváží, jestli půjde do investice, která zahrnuje nejen koupi, ale také nutnou renovaci.