Jirkov - Snesly se na ni kritické ohlasy místních obyvatel. Navíc nesplňovala normy. Během měsíce povede přes říčku nová.

Kritizovaná lávka přes říčku Bílinu, která spojuje Nábřežní ulici a náměstí Dr. E. Beneše, již zmizela Jirkovanům z očí. Včera ji dělníci s pomocí jeřábu demontovali z břehu říčky. | Foto: Deník/Jan Vraný

Nová lávka přes říčku Bílinu, která měla opět propojit Nábřežní ulici s náměstím Dr. Beneše, kterou jirkovští postavili v listopadu loňského roku a po které se ještě nikdo neprošel už je pryč. Včera ji dělníci pomocí autojeřábu demontovali ze svého původního místa. Nová, vyhovující lávka zaujme své místo za měsíc.

Na podobu nové lávky se hned po její instalaci snesla vlna kritiky. „Mně se to vůbec nelíbí. Přijde mi, že to sem nezapadá. Navíc jak se tam asi dostanou vozíčkáři," vyjádřila svůj názor Lucie Rebhánová z Jirkova. „Lávka vypadá příšerně, už první den kdy jsem ji viděla, tak jsem si řekla, že je to jako pěst na oko. Jsme snad v České republice, tak by to tak mělo vypadat, a né jako někde v asijských zemích," svěřila se čtenářka Chomutovského deníku Markéta.

Peníze navíc uhradí projektant

Na hlavu projektanta, který lávku navrhl, se snesla také kritika města. To totiž po montáži zjistilo, že lávka nenavazuje na okolní terén a nesplňuje platné normy a vyhlášky. Právě kvůli tomu město lávku u projektanta reklamovalo. Ten uznal svoji chybu a dodatečné náklady na stavební práce v rámci rekonstrukce historického centra, které budou stát 598 589 korun, uhradí ze svého.

Nová lávka (viz obrázek dole) vznikne přestavbou té, která se Jirkovanům nelíbila. Odstraní se střešní konstrukce, betonové patky se sníží o dvacet centimetrů a upraví se přilehlý terén, tak aby na lávku navazoval. Závěrem řemeslníci osadí nově navržené ocelové zábradlí, které bude lemovat také koryto řeky.