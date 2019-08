Nebudou ležet ladem, ale vynesou pěkný úrok. Na účtech má Jirkov volných několik desítek milionů korun. Teď proto hledá finanční společnost, která by je zhodnotila.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Návrh opozičního hnutí Náš Jirkov schválilo zastupitelstvo na posledním červnovém zasedání. Vybráno by mělo být do konce roku, nabídky radní města předloží zastupitelstvu na prosincovém jednání. „Město se musí chovat jako řádný hospodář. Do žádného rizika nepůjdeme, na druhou stranu by peníze neměly ležet na účtu s nulovým úrokem,“ myslí si zastupitel za Náš Jirkov Josef Dušek.