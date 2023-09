„Jsem za to ráda,“ poznamenala starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS). „Dokud tam byla herna, byl v okolí nepořádek, za to teď je tam klid. Myslím si, že do centra města patří spíše služby, v tomto případě se jedná o takové centrum služeb pro zdraví a krásu,“ doplnila.

Rohová budova u kruhové křižovatky má novou fasádu, vstupy a přestavěná je také rampa ve vnitrobloku. Ta je nově upravená tak, aby místo nepřitahovalo pobudy a narkomany. Opravené byly také sklepy, které nově slouží jako zázemí a sklad stavební firmy.

Do oprav budovy v majetku města úřad zainvestoval více než milion korun. Úpravy vnitřních prostor a vzduchotechnika nového nájemce vyšla na zhruba pět milionů. „Je to hrubý odhad,“ uvedl jednatel společnosti Le & Fox Centrum Jirkov Jan Liška. „Jsme z Jirkova, známe to tady, tak jsme se sem rozhodli investovat. Už máme pozitivní zpětnou vazbu od nájemníků i lidí, kteří chodí okolo,“ doplnil.

Cenná maringotka Kludských se do Jirkova vrátí až na jaře. Obnova si protahuje

Služby zaměřené na péči o tělo zavádí nájemce díky místní znalosti. „S ohledem na složení zdejších obyvatel by nemělo smysl otevírat tady cestovku nebo značkový butik,“ zmínil jednatel. „Jsou to ale služby, které si lidé objednávají a za kterými jezdí, takže sem provozovatelé přivedou svůj kmen zákazníků,“ doplnil.

Stavební úpravy si vyžádaly téměř dva roky. Už v průběhu prací ale místní sledovali, jak se tato část Nových Ervěnic mění k lepšímu.

„Za mě je dobře, že herna zmizela. Pořád tu někdo posedával – bezdomovci a taková ta podivná sorta lidí,“ zmínila Štěpánka Hošková. „Občas se to děje i dnes, ale není to takové jako dříve. Je to lepší. Lépe se tudy prochází a také se na tohle místo lépe kouká,“ doplnila. Nově nabízené služby ji zajímají, přemýšlí, že vyzkouší masážní salon.

To jsou pořádné parmy. Jaroslav je dokázal vytáhnout z Ohře u Kadaně

Že je místo klidnější ocenil také Michal Okénka, který kolem budovy projížděl s kočárkem. „Hodně se tu posedávalo. Ale nebylo to jen kvůli herně, dost za to mohla večerka, která měla otevřeno do noci,“ podělil se o své postřehy.

Herna, která sídlila na stejné adrese řadu let, byla poslední ve městě. Skončila za pandemie, když se zpřísnil zákon pro provozování těchto zařízení. Nájemní smlouvu provozovatel ukončil v roce 2020.

Následně si budovu pronajala jirkovská společnost, která jako první otevřela bistro s kebabem a pizzou. Bylo to loni v říjnu. Poté pokračovala v přípravě dalších prostor. Některé z nich už jsou připravené přijímat zákazníky, na dalších se ještě pracuje. Otevřené budou, jakmile budou zkolaudované, a to v řádu týdnů.

Restaurátoři našli na zámku Červený Hrádek tajnou schránku. Na cennosti nebyla

Nová fasáda bude ještě doplněná o světelný rozcestník s nabídkou služeb. Přijde do místa, které dosud zdobila nástěnná plastika s alegorií mateřství z dob socialismu. Jak ujistil nový nájemce, ta nezmizela ani není zničená. „Je na svém místě, jen je zakrytá a zakonzervovaná. V dalších letech může být opět odkrytá,“ ujistil jednatel Liška.