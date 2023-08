Farmářské trhy v Jirkově, které se měly konat v sobotu 26. srpna, nebudou. Trhovci se obávají kažení potravin ve velkém vedru, radnice proto akci s předstihem zrušila.

Uzeniny. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Jirkovské farmářské trhy měly proběhnout na náměstí Dr. E. Beneše od 8 do 12 hodin. Lidé si ale nakonec pro čerstvé ovoce, zeleninu, uzeniny nebo sýry nedojdou. „Je nám líto, ale kvůli panujícím vedrům jsme nuceni zrušit sobotní farmářské trhy. Je to na popud samotných trhovců, kteří se obávají kažení potravin nabízených v těchto horkých dnech. Děkujeme za pochopení,“ informovala jirkovská radnice.

Reakce lidí jsou rozdílné. Jedni radili ještě vyčkat, další to chápou. „Tak stále to jsou ještě čtyři dny. Do té doby se může leccos ještě změnit,” nechal se slyšet na sociálních sítích Pavel Glöckner. „Je to rozumné,“ má porozumění Jarmila Nováková.